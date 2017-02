AlgÃ©rie - Ã©mirats Arabes Unis : Des relations exceptionnelles

M. Messahel s'entretient avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, et sera en visite de travail aujourd’hui au Qatar.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États Arabes, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, hier à Abu Dhabi, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération des Émirats arabes unis (EAU), Cheikh Abdellah Ben Zayed Al Nahiane.

Lors de cette rencontre tenue en marge des travaux du 4e Forum de coopération arabo-russe, les deux parties «se sont félicitées des relations exceptionnelles existant entres les deux pays frères, et les moyens de leur approfondissement dans différents domaines». Les deux parties ont évoqué également les derniers développements de la crise libyenne, soulignant la nécessité «de poursuivre la concertation et la coordination pour accompagner les Libyens afin de parvenir au règlement de la crise dans ce pays».

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, effectuera jeudi une visite de travail au Qatar au cours de laquelle il s'entretiendra avec le ministre qatari des Affaires étrangères, Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani. Les entretiens porteront sur «les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye, en Syrie et en Palestine, et les moyens de renforcer la coordination en matière de lutte contre le terrorisme», a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. (APS)