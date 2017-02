Lutte contre le terrorisme et le crime organisÃ© : M. Messahel appelle Ã  une mobilisation globale

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, a indiqué à Abu Dhabi que le terrorisme «est devenu une menace qui guette la région arabe», exprimant l’«entière disponibilité» de l'Algérie à partager son expérience et son approche en matière de lutte antiterroriste et d'extrémisme violent. M. Messahel a affirmé que le terrorisme «est devenu une menace qui guette la région arabe», rappelant que «l'Algérie qui a souffert, une décennie durant, des affres du terrorisme exprime sa disponibilité à partager, avec les pays arabes, son expérience et son approche en matière de lutte antiterroriste et d'extrémisme violent». M. Messahel a insisté sur «le caractère global» du terrorisme et son lien avec le crime organisé, sous toutes ses formes, tels que le trafic de drogue et le blanchiment d'argent dont se nourissent les réseaux criminels et terroristes, appelant, dans ce contexte, la communauté internationale à «une mobilisation globale» pour lutter «sans relâche» contre ces organisations terroristes et condamner toutes sources de financement du terrorisme, y compris le paiement de rançons. (APS).

Front antiterrorisme

Moscou se réjouit de la position des pays arabes

Moscou s'est réjouie de l'appui exprimé par les pays arabes à l'initiative de la Russie consistant à créer un front international pour lutter contre le terrorisme, a indiqué hier un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, à l'issue du forum.

Les participants au Forum d'Abu Dhabi ont exprimé «leur soutien à l'initiative du président russe Vladimir Poutine, exprimée lors de son discours à la 70e AG de l'Onu en 2015 et qui consiste à mettre sur pied une coalition internationale contre le terrorisme, sur la base du Droit international, de la Charte de l'Onu, loin de toute politique de double standard, et ce dans le respect de la souveraineté des pays touchés par les attaques terroristes» Le chef de la diplomatie russe a affirmé, à l'issue de la réunion, que le forum s'est révélé «un mécanisme efficient pour booster la coopération multiforme entre la Russie et le Moyen-Orient et le nord de l'Afrique, ajoutant que la Ligue arabe constitue une plateforme utile pour instaurer un dialogue fructueux sur les principales questions, régionales et internationales, de l'heure».

«Nous avons discuté de la situation dans la région et avons souligné la nécessité d'améliorer l'efficacité de la lutte contre le terrorisme. Nous nous félicitons du soutien exprimé par nos homologues des pays arabes à l'initiative du président russe pour former un véritable front mondial anti-terroriste», a déclaré le ministre. Lavrov a également déclaré que le retour de la Syrie à la Ligue des États arabes aurait pu contribuer aux efforts communs visant un règlement politique à la crise que vit le pays. «Le fait que le gouvernement syrien, un membre légitime de l'ONU, ne puisse pas participer aux discussions de la Ligue des États arabes ne contribue pas à nos efforts conjoints. Je pense que la Ligue arabe aurait joué un rôle plus important si le gouvernement syrien faisait partie de cette organisation», a estimé Lavrov. Selon le diplomate russe, les participants au forum ont discuté des tâches que les parties doivent entreprendre pour résoudre les crises en Syrie, en Libye et au Yémen, et stabiliser la situation en Irak.

Ils ont également évoqué la situation actuelle au Soudan, en Somalie et au Moyen-Orient. La Russie soutient tous les efforts menant au dialogue politique et à l'accord national. Elle contribue aussi aux efforts visant à résoudre ces conflits sans ingérence extérieure, en tenant compte des intérêts de tous les groupes de population sans distinction — ethnique, religieuse et politique —, a souligné Lavrov. Lavrov s'est félicité également que ses homologues arabes «apprécient la position de la Russie sur le règlement du conflit au Moyen-Orient, y compris l'offre du président Poutine qui a souligné la disponibilité de Moscou à accueillir un dialogue direct entre dirigeants palestiniens et israéliens, à l'instar de la récente réunion destinée à restaurer l'unité palestinienne abritée par la capitale russe». (APS)



Crise syrienne

Faire aboutir les négociations

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États Arabes, Abdelkader Messahel, a affirmé, à Abu Dhabi, que l'Algérie souhaitait que le processus de négociations en Syrie mette fin à la crise dans ce pays frère.

M. Messahel a indiqué qu'«à la lumière des développements effrénés en Syrie, l'Algérie souhaite que les pourparlers tenus à Astana parviennent à un règlement définitif de cette crise qui a détruit les infrastructures syriennes et fait de nombreuses victimes, à même de rétablir la sécurité et la paix dans ce pays à travers une solution politique regroupant les Syriens autour d'une plate-forme d'entente qui leur permettra de resserrer leurs rangs face aux organisations terroristes installées en Syrie».

D'autre part, M. Messahel a appelé les Palestiniens à unifier leurs rangs, saluant à l'occasion les initiatives susceptibles de permettre aux frères palestiniens de concrétiser leurs revendications légitimes d'édifier un État palestinien sur les frontières de 1967, avec El-Qods pour capitale, conformément à l'Initiative de paix arabe et aux décisions de la légalité internationale. (APS)