Ã©clairage : Front global approches consensuelles

Que reste-t-il des « printemps arabes » ? Une sanglante désillusion ! Plus que tout autre partie du monde, c’est le monde arabe qui paie le plus effroyable du tribut au terrorisme, même si ce fléau est transnational sévissant aussi bien en Amérique, qu’en Europe ou en Afrique. L’Algérie n’a cessé de plaider pour un traitement inclusif et un front global, mondial pour éradiquer ce mal planétaire. Mutualiser les efforts contre le terrorisme, assécher ses sources de financement, offrir des perspectives réelles d’épanouissement aux jeunes dans les contrées difficiles, favoriser le dialogue et la concertation pour régler les différends loin de toute ingérence étrangère… une feuille de route facile dans son énoncé et qui bute, malheureusement, sur les rivalités de puissances régionales et de considérations géostratégiques qui broient tout espoir de paix. Dans ce monde incertain, l’hommage appuyé au Président Bouteflika pour son engagement « indéfectible » en faveur des causes africaines rendu par Alpha Condé, le nouveau président de l’Union africaine — qui a en outre élu notre président au poste de vice-président de l’UA pour un mandat d’une année — revêt, assurément, une dimension particulière. Tenant compte de la conjoncture régionale et internationale, des dossiers ouverts lors de cette session, de l’admission d’un nouveau membre au sein de l’Union et des questions de décolonisation toujours en suspend pour un pays fondateur de l’UA, il s’agit d’un signal puissant et en même temps une reconnaissance de l’action et de l’engagement de l’Algérie en faveurs d’approches consensuelles, politiques dans le règlement des foyers de tension en Afrique et ailleurs dans le monde. Juste après ce sommet de l’UA, hier, à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) à l’occasion du 4e forum de coopération Pays arabes-Russie, M. Messahel, qui a conduit la délégation algérienne à ce rassemblement, a rappelé les positions « inaliénables » de l'Algérie concernant le « règlement pacifique des conflits » et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. « L'Algérie est attachée à une base diplomatique ancrée, celle de la consécration du principe de non-ingérence dans les affaires internes des pays, le respect de leur souveraineté et l'adoption d'une approche politique basée sur la solution politique à travers le dialogue inclusif et la réconciliation nationale pour le règlement des conflits qui secouent certains pays arabes », a-t-il dit.

Plus qu’une carte de visite de notre diplomatie, la persistance dans cette option — qui a montré sa justesse à différentes reprises lors de crises et de conflits majeurs — fait de notre pays une force de proposition exportatrice de paix, quand d’autres privilégient le tapis de bombes pour réduire à néant toute chance de réconciliation nationale et de dialogue. Que ce soit pour des crises internes aux pays (sans revenir à leur genèse qui montrent tous les calculs cyniques et meurtriers de certains pays occidentaux), à l’exemple de la Libye ou de la Syrie, ou a des cas flagrants de décolonisation pour citer l’actualité brûlante du Sahara occidental, l’Algérie a toujours prôné le recours à la légalité internationale pour les différends interétatiques et au dialogue inclusif pour les crises internes.

Cette position, dictée par les enseignements tirés de l’histoire et la sagesse, a fait son chemin depuis au sein de nombreuses chancelleries. Pour rester dans l’actualité, Lavrov, ministre des Affaires étrangères russes, a salué hier « les efforts intenses consentis par l'Algérie pour le rapprochement de vues entre belligérants libyens afin de parvenir à la solution politique escomptée », en exprimant le soutien de son pays à ces efforts. Toujours dans l’actualité, l’élection de notre Président au poste de vice-président de l’UA pour un mandat d’une année est, également, à prendre comme un signal puissant pour ceux qui seront tentés de piétiner la Charte et l’acte constitutif de l’UA ou d’importer au sein de ses commissions ce contre quoi lutte et s’oppose l’idéologie même de l’organisation panafricaine. Depuis l’OUA, et même avant, un rêve, une démarche politique, une tension historique même, mènent ce continent qui a souffert plus que n’importe quelle autre région du monde de la prédation et des convoitises territoriales du capitalisme arrogant : le désir de liberté et d’émancipation. Quel pays, quel peuple, osera aujourd’hui revendiquer sa marche, sa destinée, son affirmation sur le déni d’un autre peuple, tout en intégrant une organisation dont la Charte elle-même rejette ces méthodes honnies ?

Mohamed Koursi