CrÃ©ation dâ€™espaces verts : 500 assiettes fonciÃ¨res rÃ©cupÃ©rÃ©es

«Les services de la wilaya d'Alger ont pu récupérer près de 500 assiettes foncières après avoir éliminé un ensemble de points noirs qui faisaient office de décharges pour déchets solides.» Telles sont les nouveautés annoncées par le wali d’Alger. M. Abdelkader Zoukh, qui s’est exprimé, récemment, a indiqué que ces assiettes foncières ont été récupérées, grâce aux efforts de l'entreprise «ASROUT», et que les 500 points noirs qui ont été recensés, à travers toute la wilaya, puis ont été pris en charge, «ces espaces ont été libérés de cette accumulation de déchets empêchant ainsi toute forme d'activité», a-t il affirmé. Le wali d’Alger a souligné que ces assiettes seront destinées à la construction d'espaces verts et de loisirs pour jeunes et enfants. «Dans le cadre du plan vert, les services de la wilaya œuvrent à l'aménagement de 25 forêts urbaines, dont 13 ont été touchées par cette opération en attendant d'affecter des enveloppes financières pour les 12 restantes», a-t-il ajouté. Ces forêts seront dotées, selon le responsable, d'éclairage public, à l'instar de celles de Ben Aknoun, Bordj El-Kiffan et d’autres encore, dans le but de permettre au citoyen de bénéficier de ces espaces de jour comme de nuit durant la saison estivale.



Plan Orsec pour faire face aux aléas des intempéries



«La wilaya d'Alger, qui est en même temps la capitale du pays, ne doit pas accuser de retard dans la livraison de ces projets», dit-il, ajoutant que ces projets s'inscrivent dans le plan stratégique de modernisation de la capitale allant jusqu'en 2035. «Le plan en question est décidé par le Président de la République.» Dans ce contexte, M. Zoukh a révélé que parmi les projets prioritaires auxquels la wilaya d'Alger va s'attaquer en 2017, figurent la poursuite de la réalisation de logements toutes formules confondues, l'aménagement urbain, l'aménagement des routes et des espaces verts, la réalisation d’espaces de distraction et la réalisation de marchés de proximité. Évoquant les dernières intempéries qui ont causé d'importants dégâts dans plusieurs communes de la capitale, Abdelkader Zoukh a annoncé que le gouvernement projette de lancer une sorte de plan Orsec. Ce plan permet d'identifier les points faibles à travers tout le territoire de la wilaya, et d’éviter ainsi les catastrophes soudaines. À cet effet, le wali a fait savoir que des études sont en cours pour la collecte de données dans une démarche proactive permettant aux autorités concernées de traiter les problèmes constatés. Cette mission a été confiée à un bureau d'études étranger qui va associer des expertises algériennes. «Ce plan sera le premier du genre dans tout le pays», a précisé M. Zoukh, soulignant que cette mesure est en vigueur dans plusieurs pays développés.

Le wali a expliqué que ce plan est à même de conférer la flexibilité en zone urbaine et de permettre d'anticiper le facteur «surprise» dans les catastrophes soudaines, telles que l'affaissement du terrain ou l'inondation sur l'autoroute de Ben Aknoun et le glissement de terrain à Bouzaréah.



Installation de 500 nouveaux éclairages à travers la capitale



Dans le cadre du plan d'aménagement, la wilaya d'Alger bénéficiera d'un système nouveau et efficace pour la circulation routière afin de désengorger le trafic routier à l'intérieur comme à l'extérieur de la ville. M. Zoukh a révélé que l'accord conclu récemment, dans le cadre du partenariat algéro-espagnol pour la gestion des routes en mettant 500 feux de signalisation pour organiser le trafic routier, va être concrétisé très prochainement. Il a affirmé que le fait de garantir le transport, d'améliorer les conditions et d'obliger les transporteurs à respecter le cahier des charges, ainsi que l'application des mesures coercitives, encourageraient les citoyens à utiliser les moyens de transports communs (privés ou publics), limitant ainsi l'utilisation des véhicules. Il a appelé les citoyens à utiliser le transport public et en commun, tel que le métro, le tramway, le train, les bus de l’ETUSA, et les bus privés, pour leurs déplacements, estimant que de cette manière, le problème de l’embouteillage sera réglé de manière définitive. Dans ce cadre, «le délai accordé aux transporteurs privés prendra fin prochainement, ce qui obligera ces derniers à respecter les conditions prévues ou se voir retirer définitivement l'autorisation de transport», a-t-il soutenu.

Sarah A. Benali Cherif