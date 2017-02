CNEP immobilier : Attribution de 3.230 logements en location-vente en 2017

La Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP-Banque) compte attribuer 3.230 logements de type location-vente sur l'ensemble du territoire national durant l'année 2017, a indiqué hier la banque dans un communiqué.

La CNEP-Banque a lancé en 2006, à travers sa filiale «Assure-immo», un programme de logements en location-vente, conjointement avec l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL). Ce programme vise la réalisation de 46.313 logements en location-vente, dont 13.714 logements qui sont déjà achevés. Selon le bilan de la CNEP-Banque, 9.560 logements ont été vendus au 31 décembre dernier. Actuellement, 9.627 logements sont en cours de réalisation, et 22.972 sont à l'étude, selon la même source. Par ailleurs, la banque table sur la remise des clés de 1.140 logements promotionnels en 2017. La CNEP-Banque a lancé, dans le cadre de la promotion immobilière directe, 53 projets immobiliers sur l'ensemble du territoire national. Ces logements sont réalisés à l'effet de satisfaire la demande de la clientèle épargnante de la Banque. Il s'agit donc de logements qui seront proposés à la vente par la banque par voie de presse et avec listing aux épargnants ayant fait preuve d'effort d'épargne. La CNEP-Banque compte actuellement 8.363 logements en voie de réalisation, dont 6.974 en phase d'étude et 1.389 en construction. La banque commercialise, par ailleurs, 1.780 logements sur l'ensemble du territoire national, dont 640 logements ont été vendus en 2016, alors que 1.140 seront attribués durant l'année 2017, précise le communiqué. S’agissant des 720 logements de cette même formule attribués aux souscripteurs l’AADL-2, dans le cadre d’une opération de transfert conclue entre la Cnep-Immo et l’AADL, il a été annoncé que les bénéficiaires pourront rejoindre leur maison dans quelques semaines, une fois toutes les procédures administratives de contrôle et de transfert finalisées.



Le taux d’intérêt de 5,75% supprimé



Il faut rappeler que les responsables de la banque Cnep-Immo ont affirmé à plusieurs reprises que le taux de 5,75% n'est plus retenu. En effet, le maintien du taux de 5% signifierait une augmentation considérable pour les tranches à verser, sachant que les souscripteurs payent 254, 265 et 280 millions de centimes, selon le type du logement en question. À noter que l’opération du tirage au sort, au profit des souscripteurs des logements Cnep-Immo, a été effectuée en novembre 2015 pour les 3.369 inscrits, dont les dossiers ont été validés par la Caisse nationale du logement (CNL). Il convient de rappeler que le programme AADL/CNEP a été initié en 2002, pour répondre à une forte demande des citoyens après l'arrêt de la formule AADL. Des retards dans la réalisation du programme AADL/CNEP ont été enregistrés jusqu’ici, et qui sont dus, selon les responsables de cette filiale, à la lourdeurs bureaucratiques. Le démarrage des projets n'a été effectif qu'au début de l'année 2006, et les chantiers se sont trouvés plusieurs années durant (2008-2009) bloqués, en raison du retard enregistré dans la mise à niveau du prix du m2 et de dysfonctionnements dans la prise en charge du dossier des VRD, selon les mêmes responsables. «Ces différents écueils sont aujourd'hui levés, grâce aux sages décisions arrêtées par les responsables du secteur.» Concernant l'outil de réalisation, le responsable de CNEP-Immo estime que la préférence dans le choix des entreprises de réalisation allait naturellement vers les opérateurs nationaux, ajoutant cependant, que pour les projets de plus de 500 logements, peu d'entreprises locales pouvaient répondre aux exigences du cahier des charges. Le programme location vente de CNEP- Immo concerne au premier chef les populations justifiant de revenus moyens. Les logements sont livrés à un prix unitaire relativement bas (2,8 millions de dinars).

Salima Ettouahria