Barrages : Taux de remplissage satisfaisant

Après les dernières précipitations enregistrées en ce mois de janvier 2017, «les barrages du pays sont actuellement remplis à hauteur de 70%», a indiqué le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement.

M. Abdelkader Ouali a également fait savoir que pas moins de vingt barrages sont remplis à hauteur de 90%, et que 47 autres ont vu leur taux de remplissage dépasser les 50%. Il assure que ce taux va s’améliorer, à la faveur de la fonte des neiges et des précipitations attendues au courant du premier trimestre de cette année. Le ministre, qui s’exprimait lors de sa visite de travail récemment effectuée à Aïn Defla, a souligné qu’«en moins de 3 mois, nos barrages ont reçu un apport supplémentaire de plus d’un milliard de m3 d’eau».

Ainsi, et avec les apports enregistrés, lors des trois mois écoulés, la quantité totale d’eau emmagasinée au niveau des structures hydrauliques à l’échelle nationale se chiffre à 4,75 milliards de m3. Le ministre, et tout en qualifiant les dernières précipitations d’«extrêmement bénéfiques», mettra en relief le fait que la clémence du ciel ne peut être que «salutaire». M. Abdelkader Ouali signale cependant toute l’importance de la rationalisation de l’eau et de la lutte contre le gaspillage. Poursuivant ses propos, le ministre a révélé «la récupération, depuis quelque temps, d’un volume quotidien de plus de 1 million de m3 à travers le territoire national représentant le vol d’eau (branchements illicites) et les fuites», n’hésitant pas à qualifier la quantité récupérée de «troisième source d’approvisionnement en eau». «Ce chiffre qui vous laisse pantois fait que le volet relatif à la récupération de l’eau représente la troisième source d’alimentation en cette substance après les barrages et les forages», a soutenu le ministre, qui insiste sur l’impérieuse nécessité, voire l’impératif de la participation du citoyen dans la lutte contre toute forme de gaspillage.



« Toutes les communes gérées par l’ADE d’ici à 2019 »



Évoquant la gestion du secteur à l’échelle locale, le ministre a relevé l’importance d’une plus grande «rigueur» dans ce domaine de la part de l’Algérienne des eaux (ADE), dont les investissements doivent être «minutieusement réfléchis», a-t-il affirmé.

Aussi, il mettra l’accent sur le fait que l’inscription d’une opération donnée ne doit pas se faire de manière «irréfléchie», mais doit obéir à des paramètres économiques et sociaux «rigoureux». Le ministre appelle également à la nécessité d’une «gestion efficace et moderne», et mettra en exergue l’importance de l’installation des compteurs, estimant que le maintien du forfait «traduit la volonté de maintenir une vision archaïque des choses».

Le ministre a également fait savoir, lors de cette visite de travail, que «toutes les communes du pays doivent être gérées par l’ADE d’ici à 2019», exhortant les responsables locaux de cet établissement à être «au cœur des préoccupations du citoyen».

Autre annonce faite par le ministre, à la faveur de cette sortie sur le terrain, la tenue prochaine d’une réunion qu’abritera son département en présence des directeurs des services agricoles (DSA) et de leurs homologues des ressources en eau à l’échelle nationale.

«Le gouvernement s’est résolument engagé dans une politique de diversification d’une économie hors hydrocarbures, et il nous appartient de tout faire pour matérialiser cet objectif sur le terrain», a insisté le ministre, tout en mettant en avant la relation «étroite» entre les deux secteurs qui s’emploient à développer l’agriculture, sur le plan qualitatif, notamment.



Mise en service de 9 barrages à l’horizon 2019



On apprend également que pas moins de neuf barrages seront mis en service à l’horizon 2019 à travers le territoire national. Cela dit, M. Abdelkader Ouali précise que sur ces neuf barrages attendus à l’horizon 2019, pas moins de cinq devraient être réceptionnés au courant de cette année. Ces infrastructures viennent ainsi s'ajouter au parc national des barrages qui compte actuellement 75 barrages contre 31 en 1999. Il faut dire, qu’annuellement, le pays bénéficie de 12 milliards de m3 d'eau de précipitations, soit un remplissage de près de 9 milliards de m3 par an, grâce à ces infrastructures qui permettent aussi de fournir 3,5 milliards de m3 d'eau potable contre 1,2 milliard de m3 en 1999. 6,4 milliards de m3 d'eau de précipitations et de puits sont destinés à l'irrigation de 1,2 million d'hectares de terres agricoles contre 390.000 hectares en 1999. Loin de s’en tenir à ces nombreux acquis, ce département a tablé sur des nouvelles structures pour pallier le manque d’eau. Ainsi, 80 régions ont été identifiées à travers le pays comme étant «des zones nécessitant l’implantation de barrages, à cause de la faiblesse des précipitations qui y sont enregistrées».

Tous les efforts consentis dans ce secteur traduisent, en fait, l’intérêt porté par les hautes autorités du pays à l’eau, une substance sans laquelle «rien ne peut se faire», comme rappelé par le ministre, soulignant que l’eau profite «certes à l’agriculture, mais aussi à d’autres secteurs tels l’industrie et le tourisme». «D’aucuns ont tendance à oublier qu’outre le fait qu’elle soit située dans une zone aride, l’Algérie est confrontée au problème de changements climatiques, avec tout ce que cela induit comme irrégularités des fréquences des précipitations», fait remarquer le ministre, qui relève qu’une période de sécheresse n’est «jamais écartée à l’avenir».

Soraya Guemmouri