Le consul de France Ã  Annaba Ã  SÃ©tif : Â« Des partenariats sont possibles Â»

M. Patrick Poinsot, consul général de France à Annaba, à effectué lundi et mardi une visite de travail dans la wilaya de Sétif où il a été reçu par les responsables locaux.

L’hôte de la wilaya a été reçu par le wali avec lequel il s’entretiendra des potentialités que recèle cette wilaya dans de nombreux secteurs et des opportunités qui peuvent être mises à profit au titre de la coopération décentralisée.

Autant de sujets importants qui ont marqué la rencontre du diplomate avec le président de l’APC de Sétif, Nacer Ouahrani, qui a mis à profit cette occasion pour se pencher sur les potentialités de sa commune et les possibilités de les développer davantage au titre d’un partenariat mutuellement fructueux. Le consul de France visitera aussi l’état civil et constatera les avancées enregistrées au titre de la modernisation de l’administration et de son rapprochement constant du citoyen.

A l’université Ferhat-Abbas, il sera reçu par le recteur, il visitera par la suite, dans la commune d’El Eulma, l’entreprise El Acher min Rammadhan spécialisée dans la fabrication d’éviers de cuisine, l’extrusion, les profilés d’aluminium et les tubes en cuivre.

Il se rendra ensuite à la chambre de commerce et d’industrie El Hidhab où il rencontrera les opérateurs économiques de la wilaya.

Une rencontre à l’issue de laquelle M. Adich Kamel, membre du bureau de la chambre, représentant du président ne manquera pas, en présence Ould Kaci Faradj, directeur de cette chambre, de revenir sur les atouts de la wilaya qui, dira-t-il est connue pour sa vocation agricole, son dynamisme économique et celui de ses opérateurs, autant d’atouts qui plaident en faveur d’un partenariat gagnant-gagnant.

Le consul qui fera état de la disponibilité des autorités locales soulignera par ailleurs que des partenariats sont possibles dans tous les secteurs avec des possibilités de formation et d’investissement, c’est donc une fois encore une question de volonté à tous les niveaux, dira-t-il.

F. Zoghbi

« Une coopération à développer »

« J’ai rencontré des gens très impliqués dans le développement de leur wilaya, des entrepreneurs tout à fait désireux de travailler, d’élargir leur marche et une ville qui bouge avec de projets importants, le tramway, les pénétrantes autoroutières, l’extension de l’aéroport. Cela m’amène à dire que Sétif occupe une situation centrale très intéressante. S’agissant de coopération avec la France, beaucoup de choses se font avec Lyon et vont, je pense, continuer à se développer, Nous avons également des champs que l’on peut explorer, des coopérations à ranimer et avant de venir ici, j’ai pris contact avec la maire adjointe en charge des affaires internationales qui est très désireuse de relancer les choses avec Sétif dans le cadre de la coopération décentralisée. »

F. Z.