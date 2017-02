Salon des Ã©tudes supÃ©rieures au Royaume-Uni : Informations sur la formation

La seconde édition du Salon des études supérieures au Royaume-Uni, a ouvert ses portes hier, à la Bibliothèque nationale d’El Hamma, avec la participation de cinq prestigieux établissements britanniques de l’enseignement supérieur, spécialisés notamment, dans l’enseignement de la langue anglaise. Organisée par le British Council Algérie, cette manifestation a pour objectif d’inviter les étudiants algériens et étrangers établis en Algérie intéressés de poursuivre leurs études au Royaume-Uni, à visiter les stands des universités britanniques présentes afin de s’enquérir des offres de formation et d’études, les possibilités des bourses et les procédures d’inscriptions. Les étudiants et leurs parents peuvent aussi rencontrer des représentants du British Council pour mieux s’informer sur les cours de la langue anglaise et les tests de langue offerts par le British Council à Alger. La présence des établissements de l’enseignement supérieur britannique en Algérie a également pour but de répondre à la demande pressante des jeunes Algériens désireux de poursuivre leurs études au Royaume-Uni.

Cinq stands ont été installés pour présenter les programmes de formations et d'études aux universités britanniques. Parmi les établissements participants à cette manifestation, l’on retrouve des universités de renom, telles que l’Alpha Omega College David Game College, Northumbria University London Campus, The Manchester College et The University of Northampton.

Des représentants de ces universités, présents à cette manifestation, ont fourni au public, composé en grande partie d'universitaires, des explications sur les différentes possibilités d'accès à ces institutions pour bénéficier des programmes d'enseignement dispensés en langue anglaise. Des dépliants, des affiches et des supports indicatifs ont été également distribués aux visiteurs afin de prendre connaissance des différentes formations offertes par ces établissements. Il est également prévu que ce Salon des études supérieures au Royaume-Uni apporte toutes les réponses aux questions relatives à la poursuite des études au Royaume-Uni, du baccalauréat au doctorat.

Pour savoir tout sur les études dans ce pays, il a été conseillé à plusieurs personnes du public, venu nombreux, de consulter le site HYPERLINK «http://www.educationuk.org» www.educationuk.org. Un site dans lequel on peut également trouver les tarifs pratiqués par ces établissements prestigieux, et qui ne sont pas à la portée de tout le monde.



Vers la formation de 500 doctorants algériens en langue anglaise



La directrice du British Council, Sandra Hamrouni, a estimé que cette manifestation éducative, va contribuer et compléter les autres activités du British Council, dans le secteur de l’enseignement supérieur notamment la collaboration entre le Royaume-Uni et l’Algérie et qui verra la formation de 500 doctorants algériens en langue anglaise dans plusieurs spécialités au Royaume-Uni d’ici 2020, ainsi que le projet actuel financé par le gouvernement britannique et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour développer des compétence pour l’employabilité, y compris la maîtrise de la langue anglaise des étudiants algériens en Algérie. Le Salon, précise Mme Hamrouni, bien qu’il ne soit qu’un petit événement par rapport aux expositions éducatives qu’organise le British Council à travers le monde, devrait voir la participation du secteur universitaire britannique, plus importante, lors des prochaines éditions. Mme Hamrouni s’engage à cet effet, à accroître le nombre des exposants dans les années à venir en fournissant de plus amples informations sur l’Algérie au secteur universitaire et en travaillant avec le ministère et les écoles pour promouvoir les avantages d’étudier en Grande-Bretagne. « Ce Salon apportera toutes les réponses aux questions des étudiants, relatives notamment à la poursuite de leurs études au Royaume-Uni du baccalauréat au doctorat », a assuré Mme Hamrouni.

Salima Ettouahria