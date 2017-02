SÃ©curitÃ© du citoyen : Renforcement des actions de proximitÃ©

Le directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a appelé, hier à Alger, au renforcement des actions de proximité et de sensibilisation afin d'assurer la sécurité au sein de la société et préserver les biens.

Lors d'une rencontre avec les cadres de l'Ecole supérieure de police, le général major Hamel a affirmé que le citoyen était « l'élément essentiel de l'équation sécuritaire », appelant au renforcement des actions de proximité et de sensibilisation pour assurer la sécurité au sein de la société et préserver les biens.

M. Hamel a salué « le soutien permanent et indéfectible apporté à la police algérienne par les hautes autorités du pays à leur tête le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika », un soutien qui lui a permis, a-t-il dit, de « se hisser au rang des polices modernes et développées dans le monde ».

Le directeur général de la Sûreté nationale a salué, à cette occasion, « les efforts déployés par les éléments de la police à travers le territoire national en luttant contre toutes les formes de criminalité, valorisant son haut niveau en termes de performance, professionnalisme et expérience qui lui a valu une renommée sur les plans continental et international ».

Appelant à davantage d'efforts pour consolider la place de la police algérienne, M. Hamel a indiqué que « l'action principale des forces de police est la sensibilisation outre l'action coercitive ».

« Le renforcement de l'action de proximité est de nature à renforcer la confiance du citoyen qui demeure l'élément essentiel de l'équation sécuritaire », a-t-il précisé. Il a exhorté les éléments de la police à « accomplir leur mission dans le respect des droits de l'homme et des libertés garantis par les lois de la République », soulignant que « l'on ne peut assurer la sécurité sans assumer la responsabilité et accomplir le devoir avec dévouement au service de la patrie et du citoyen ».

Le général major Hamel a enfin affirmé que la direction générale de la Sûreté nationale « compte soutenir l'action de proximité avec le concours des citoyens pour faire face à toutes les formes de criminalité en usant des moyens technologiques les plus modernes ». (APS)