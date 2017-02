Mercuriale : Le froid chauffe les prix

L’espoir d’une bonne récolte



Nos journalistes qui ont enquêté à travers plusieurs wilayas sur les effets de la baisse de température qui frappé le pays ont noté une flambée des prix des fruits et légumes. Cette flambée était attendue, à cause de la perturbation de la circulation sur plusieurs axes routiers. Les transporteurs qui ramènent ces produits des lieux de dépôt ou de récolte ont éprouvé les pires difficultés à se déplacer. Ils ne sont pas les seuls à souffrir de ce phénomène qui a touché la plupart des régions du pays. Même les agriculteurs n’ont pas pu extraire les légumes qui étaient sous terre. Cela a provoqué une rareté de ces derniers, au grand dam des citoyens qui ont été surpris par les tarifs affichés. Comme les fruits et légumes sont libres, la loi de l’offre et de la demande a été en défaveur des consommateurs qui n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement pour cette situation. Cette situation aurait pu être plus grave si les services des travaux publics, de la Gendarmerie nationale, de la Protection civile et de l’ANP ne s’étaient pas mobilisés pour garder les axes routiers ouverts. Une véritable guerre contre la neige a été menée par les éléments de tous ces services qui ont bravé le froid, la fatigue et le vent, pour désenclaver les zones isolées. Selon nos équipes sur le terrain, les marchés ont été approvisionnés tant bien que mal. Il est possible d’imaginer la situation si les camions chargés de produits étaient restés bloqués. Les prix auraient été nettement plus élevés selon la même loi. Cette présence de l’État sur le terrain ne s’est pas arrêtée là. Elle s’est accompagnée de sorties des contrôleurs des services de commerce pour vérifier s’il y a eu rétention des stocks. La tentation de spéculation qui devient grande dans ce cas a été combattue sur le terrain, tout comme celle du dépassement des prix des prix des produits soutenus qui n’ont pas connu quant à eux de problèmes d’approvisionnement. Selon le compte rendu de nos équipes, les choses ont commencé à rentrer dans l’ordre, avec l’amélioration de la température. Avec la possibilité pour les paysans d’extraire la récolte, les prix des fruits et légumes devront baisser nettement puisque leur offre devra connaître une hausse. Mais le résultat le plus attendu est l’apport en pluie sur le secteur agricole, que ce soit pour les céréales, les agrumes ou même l’arboriculture. La baisse de la température, qui a été un cauchemar pour les automobilistes, a été au contraire bien accueillie par les professionnels du secteur. La flambée des prix va passer. Mais l’espoir d’une bonne récolte demeure.

Fouad Daoud

-----------/////////////////

Constantine

Le froid chauffe les prix

­­Mardi en fin de matinée. Les allées du marché les Frères Bettou, plus connu sous le nom du marché Ferrando, où, habituellement, l’on a du mal à se frayer un passage à cette heure de la journée, semblent être désertées.

Du haut de son étal, Zoheïr, s’exclame spontanément, comme pour répondre à notre regard interrogateur : « Si les choses continuent comme ça, nous serons bientôt obligés de fermer boutique et de nous reconvertir dans un autre créneau ! » Pour le vendeur, cette défection des clients est intimement liée à l’augmentation des prix de la majorité des denrées : « S’il est vrai que la tendance à la hausse était déjà là depuis l’automne passé, le déséquilibre entre l’offre et la demande a fait que les prix de certains légumes ont encore augmenté», a-t-il estimé, et d’expliquer : « Ce phénomène n’est pas nouveau ! On a connu pire aux mois de janvier et février de l’année 2012, et il est clair que par ces temps pluvieux, les agriculteurs éprouvent d’énormes difficultés à mener à bien les opérations d’arrachage et de collecte de certains légumes, ce qui fait que la quantité mise en vente au niveau des marchés de gros est bien loin de répondre à la demande ». Interrogé sur ce point précis, Rachid, mandataire au marché régional de Chelghoum Laïd, destination habituelle des commerçants constantinois, abonde dans le même sens : « L’augmentation des prix de certains produits agricoles est liée à la loi de l’offre et de la demande, et la situation devra se normaliser prochainement ». Cependant, notre interlocuteur a tenu à dénoncer la « cupidité » de certains détaillants : « Hormis la tomate et la pomme de terre, le prix de gros des autres légumes et fruits s’est maintenu à un niveau raisonnable, malheureusement, beaucoup de nos clients ne jouent pas le jeu et profitent de la conjoncture en vue de faire le maximum de bénéfice ».

Une tournée dans les principaux marchés du centre-ville nous a permis de constater cette amère réalité. Si le prix de la tomate a enregistré une hausse record, atteignant au cours de la semaine passée les 170 DA/kg, et que celui de la pomme de terre a quasiment doublé en l’espace de quelques jours (65 DA/kg en moyenne), les autres légumes et fruits n’auront pas été en reste : le kilogramme de concombres était coté à 120 DA, l’artichaut et l’ognon à 80 DA, et le piment à 150 DA. Même chose pour les fruits : le prix des oranges a marqué une augmentation de 40 à 50 DA (170 DA/kg), alors que les pommes, habituellement cédées à 200 DA, étaient affichées à 350 DA. Contacté par nos soins, le coordinateur de wilaya de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA), Mohamed Laïd Bouhenguel, a tenu à nous rassurer quant à une stabilisation prochaine des cours : « Cette hausse des prix est due à plusieurs facteurs. Pour la tomate, c’est un produit hors saison, son prix est donc automatiquement élevé. En ce qui concerne le reste des légumes, la pomme de terre en tête, je ne vous apprendrai rien en vous disant que les conditions climatiques sont la cause principale de cette situation, en ce sens que beaucoup de cultivateurs n’ont pas pu procéder à la récolte. Ce qu’il faudrait savoir, c’est que pour un jour de retard, il faudrait en compter une dizaine pour relancer le circuit, la chaine comportant plusieurs maillons, à l’image du stockage et du transport. Par conséquent, et sous réserve de météo favorable, le retour à la normale devra s’effectuer dans les prochains jours ».

Issam B.

------------///////////////////

Béjaia

Le couffin s’allège

Les prix des fruits et légumes connaissent une flambée vertigineuse sur les marchés des localités de la wilaya de Bejaia. La mercuriale est à son seuil maximum et le mercure a atteint sa température la plus élevée face à une situation incontrôlable du secteur du commerce mais surtout dominé par la spéculation et la liberté des prix. En effet, cette hausse des prix sur les marchés de la wilaya qui date déjà depuis octobre dernier a prix de l’ampleur durant ce mois de janvier malgré une large disponibilité des produits sur les étalages. Une virée dans les marchés couverts et hebdomadaires de la ville de Bejaia démontrent largement que les prix affichés sont extrêmement élevés en comparaison avec la période estivale ou ces fruits et légumes enregistrent une forte demande avec les fêtes familiales et l’arrivée des vacanciers. Ainsi, la pomme de terre est cédée a 60 DA le kilo, la tomate fraîche a atteint les 200 DA/kg, les carottes et les navets se valent avec le prix de 80 DA le kilo. Le prix du poivron est à 120 DA/kg, le chou fleur a 90 DA/kg, la courgette à 140 DA/kg, les artichauts a 120 DA/kg et le haricot vert a 160 DA/kg. Pour les fruits, la banane est devenu un rêve en passant de 240 DA/kg il y a a peine trois mois a 500 DA/kg actuellement. Une seule banane revient à 200 DA pièce. L’orange et la mandarine, dont la quantité est très forte, s’affichent entre 130 DA et 200 DA/kg. Même les œufs ont enregistrés une hausse de prix. Le plateau de 30 pièces est vendu à 400 DA, soit un œuf pour 15 DA en vrac. Ainsi le prix d’un œuf dépasse celui d’une baguette de pain. Cette situation intolérable ne trouve aucun justificatif et aggrave le pouvoir d’achat des citoyens qui ne peuvent plus faire face cette montée du mercure avec une mercuriale qui continue de grimper. Pour s’enquérir de cette situation, il fallait s’adresser aux principaux acteurs à savoir les commerçants de gros et détails et les services de commerce qui essayent de minimiser la situation. Pour les services de commerce, cette hausse des prix est due surtout aux intempéries (alors qu’en période de sècheresse les prix étaient plus abordables) qui ont causés des perturbations sur la distribution et que les agriculteurs ne pouvaient pas accéder à leurs champs pour enlever la récolte des produits. En accusant Certains grossistes qui ont profité de cette conjoncture climatique par la spéculation en emmagasinant les produits en attendant le retour du beau temps, car selon leur vision, en période d’hiver les consommateurs optent plus sur les produits alimentaires secs comme les pâtes qui sont disponibles et ne coûtent pas aussi chers. Mais les commerçants ont aussi leurs mots à dire pour justifier cette anarchie dans leur activité, comme ces détaillants qui imputent ce malaise aux grossistes qui fixent librement les prix car certains produits sont ramener du sud du pays et des wilayas lointaines donc le coût de transport avec le carburant et autres charges sont automatiquement répercuté sur le prix des produits à vendre , donc selon eux, ils achètent les fruits et légumes a un prix cher et ils doivent gagner leur marge de bénéfice en vendant ce même produit plus cher aux consommateurs. Autres points soulevés, par les consommateurs c’est l’absence totale des services de contrôles sur le terrain, rare sont ceux qui affichent les prix. Même pour l’informel, des commerçants ambulants s’installent dans les quartiers et affichent pratiquement les même prix même pour les produits locaux comme l’orange des vergers d’Amizour qui se vend aux prix des oranges ramenées de Boufarik. Il va sans dire qu’à travers toutes ces pratiques commerciales non règlementées et non contrôlées, il serait difficile a maitriser et organiser le secteur du commerce qui connait une instabilité dans la disponibilité des produits et la liberté des prix ou le consommateur doit bien faire ses comptes pour arriver a remplir son petit couffin.

Mustapha Laouer

------------///////////////////

Bordj Bou-Arréridj

L’éclaircie

La mobilisation des différents services pour ouvrir les axes routiers de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, après la dégradation de la température, a permis à cette dernière de ne pas manquer de produits de première nécessité durant cette période. Pourtant, la wilaya compte une importante zone montagneuse, en plus de celle des hauts a été frappée de plein fouet par cette dégradation.

L’est, mais aussi l’ouest et surtout le nord de la wilaya ont été couverts de neige. L’autoroute Est- Ouest, les routes nationales 5, 76, 60 A, 103, ainsi que les chemins de wilaya 42 sud, 43 et 44 n’ont pas échappé à la règle. La circulation a été perturbée sur certains de ces axes comme l’autoroute et les routes nationales 5 et 103. Elle a été bloquée sur d’autres, à l’instar de la RN76 et les chemins de wilaya 42, 43 et 44. Mais, pour tout le réseau qui comprend également les chemins communaux, les mêmes services n’ont pas abdiqué face à la neige. Ils ont mené une guerre incessante contre ce phénomène qui annihilait le soir les efforts qu’ils ont consentis pendant la journée. Résultat, les personnes et même les marchandises pouvaient passer, au grand bonheur de la population qui n’a pas souffert d’isolement et, partant, de pénurie. Il faut dire que les commerçants des régions touchés par ce phénomène, qui ont l’habitude de ce genre de situation, ont pris les dispositions nécessaires pour s’approvisionner, pas seulement pour le gaz butane. La présence d’un marché de gros de fruits et légumes, qui n’a à aucun jour fermé ses portes, a arrangé les affaires d’une wilaya qui a encore une fois mis à profit une position géographique stratégique. En effet, le lait qui arrive en majorité de la wilaya voisine de Msila n’a pas manqué. Les trois laiteries de la wilaya ont juste complété un apport de l’ordre de 95.000 litres par jour qui suffisent pour couvrir les besoins de cette dernière. Les produits d’épicerie ont été également disponibles. Ils ont même été d’un grand secours pour beaucoup de familles qui ne pouvaient pas sortir à cause de cette situation atmosphérique, même si cela n’a pas atteint le niveau d’isolement remarqué auparavant. L’investissement réalisé par la wilaya dans le domaine de l’investissement a fait le reste. Pour la farine, essentielle pour la fabrication du pain, la douzaine de minoteries qui la produisent ont réalisé une autosuffisance dans ce domaine. Le produit qui est soutenu par l’État n’a jamais manqué au niveau des boulangeries, dont le nombre dépasse les 150.



Une légère hausse



Le seul problème qui s’est posé pour BBA est lié aux produits qui arrivent d’autres wilayas touchées elles aussi par le phénomène de la dégradation de la température, mais qui ont subi les effets de ce dernier. L’exemple le plus frappant dans ce sens a été la pomme de terre. Même s’il n’a pas disparu des étals, le produit s’est fait rare. Au lieu des 12.000 à 15 mille quintaux qui étaient disposé quotidiennement dans les hangars du marché de gros de fruits et légumes, seulement 500 à 600 tonnes étaient disponibles. L’explication est simple. Dans les wilayas de l’ouest du pays, d’où s’approvisionnent les grossistes de la région, les paysans n’ont pas pu extraire la pomme de terre qui est restée sur les champs. Comme il fallait s’y attendre, le prix du kilogramme, qui était de 50 à 55 dinar, est passé à 70 et 75 dinars dans les marchés de détail. La situation commence peu à peu à rentrer dans l’ordre, avec l’apparition du soleil qui a permis la fonte de la neige et surtout du verglas.

Pour la tomate et les haricots secs, la contrainte est autre, nous dit M Aït Moussa Abdennacer, directeur du commerce au niveau de la wilaya qui relève que les deux légumes qui sont en hors saison ne sont produits que grâce aux serres. Les quantités mises sur le marché ne peuvent qu’être limitées, nous dit le même responsable qui reconnaît que le premier produit a avoisiné les 150 dinars, alors que le second a frôlé les 250 dinars le kilogramme. Par contre, l’oignon qui atteignait jusqu’ à 90 dinars le kilogramme durant cette période n’a pas dépassé les 60 dinars. Le directeur du commerce au niveau de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj qui rappelle que la règle de l’offre et la demande a encore une fois joué un grand rôle dans la détermination des prix de fruits et légumes, libres, rappelons-le, annonce qu’aucune affaire de rétention de stocks n’a été constatée. Les équipes qui ont été mobilisées pour lutter contre les tendances spéculatives de certains commerçants attirés par le gain facile n’ont pas mis la main sur des stocks autres que ceux qui sont mis en vente, même au niveau des chambres froides, nous dit le même responsable. M. Aït Moussa compte sur la prochaine entrée en vigueur du décret qui évoque un document remplaçant la facture pour les produits issus de l’agriculture, de la pêche et de l’artisanat, pour retrouver une traçabilité de ces produits lance un appel aux professionnels des trois secteurs pour s’inscrire dans cette démarche qui permet de déterminer les besoins du marché national, mais aussi l’apport de la production nationale pour le satisfaire. Justement, les services du commerce qui ont, en plus de leur mission de répression des fraudes, un rôle de suivi du marché, ont noté une éclaircie dans la situation de ce dernier tant pour l’approvisionnement que pour les prix. L’apparition du soleil y est pour beaucoup, tout comme le climat.

Fouad Daoud

------------///////////////////

Béchar

La datte à plein régime

Après cette hausse vertigineuse des prix qu’ont connue les fruits et légumes à Béchar, et même à travers les autres wilayas du Sud-Ouest, il semblerait que ceux-ci se soient quelque peu stabilisés (mis à par la tomate toujours vendue à 160 DA/kg), si l’on fait fi de cette inflation instaurée par ces mandataires, dont l’intrusion, s’opérant en amont comme en aval, dans la commercialisation de ces produits, tout en imposant leur diktat au niveau des marchés de gros. La récente hausse des prix de la mercuriale aurait, en effet, été expliquée par certaines raisons, dont l’impact négatif aura sérieusement été ressenti par les petites et les moyennes bourses. On aura d’abord incombé cette cherté des fruits et légumes, notamment aux conditions climatiques qu’ont vécues les régions du Nord (et ayant été à l’origine d’axes routiers coupés et de circulation perturbée sur la RN6, principal axe routier reliant Béchar au nord du pays) qui pourvoient bien-entendu le Sud-Ouest en fruits et légumes, lorsque l’on sait que «le pneu» reste le seul moyen d’approvisionnement de cette région et que la production locale ne peut subvenir qu’à hauteur de 20% des besoins des habitants de Béchar. Une ritournelle qui réitère cette éternelle question posée aux consommateurs, qui s’interrogent en fait sur la véritable destination des différents créneaux d’aides de l’État aux 6.000 fellahs que compte la wilaya. D’autre part, les pouvoirs publics ont déjà pensé, en 2000 et dans le cadre du PNDA, à parer à de telles situations, par la mise en place d’une dizaine de chambres froides, d’une capacité de 3.600 m3 et pour un coût (à l’époque) de 400 millions de dinars, destinées essentiellement à un soutien à la consommation et au stockage des denrées alimentaires.

Des chambres froides qui, selon les services concernés, ont été détournées de leur vocation première ou cédées à de tierces personnes. Quoiqu’il en soit, la production agricole à Béchar demeure un problème crucial auquel il est impératif de faire face, notamment aux imprévus qui mettent les bourses des ménagères à rude épreuve. Un autre produit et non des moins importants n’est point cédé à moins de 500 DA/kg, en l’occurrence la datte. Une simple lecture de quelques chiffres officiels (arrêtés au 31.12.2016) permet d’entrevoir l’existence d’un dysfonctionnement dans la production et la commercialisation de cet aliment nutritif. La superficie phoenicicole est de 13.904 hectares (y compris celle des oasis), et le nombre des palmiers-dattiers a atteint 1.585.981 palmiers plantés. Seule une superficie de 7.812 ha est productive, avec 300.484 quintaux de dattes, alors que depuis la création des différentes aides de l’État (FNRDA, FNDIA, FNDA et PNDA), en 2000, le nombre de bénéficiaires ayant sollicité ces aides est de 9.942. Les services agricoles de la wilaya de Béchar attribuent la cherté des dattes sur le marché, au manque de coopératives et à une non-organisation de la production dattière, par le système «SYRPALAC», un système de régulation des produits agricoles de large consommation et qui doit permettre un accès aux denrées alimentaires, à des prix raisonnables. Le palmier-dattier, qui constitue un véritable écosystème, est aussi un patrimoine fragile à sauvegarder et dont l’extension, par de nouvelles plantations, favoriserait l’intérêt économique. Aujourd’hui, la stabilité des prix des produits de grande consommation demeure un leitmotiv inquiétant des citoyens qui, à l’occasion de tout revirement climatique ou bon vouloir des mandataires — ravitailleurs de la région — se retrouvent confrontés à des hausses vertigineuses des prix, voire parfois de simples et rudes pénuries.

Ramdane Bezza

------------///////////////////

Mascara

La flambée

La wilaya de Mascara est une région à vocation agricole par excellence, mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les prix des fruits et légumes affichés sur le étals des marchés de détail ont pris un envol vertigineux, ces derniers jours, après les chutes de pluie, une équation à plusieurs inconnues, dont le dénominateur commun est la cherté des produits agricoles. Pour connaître les raisons d’une telle hausse, nous nous sommes rapprochés des différents intervenants dans ce circuit, au marché de gros, où l’on nous répond que les prix sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de grandes augmentations sur les produits, nous indique-t-on.

Une virée dans les autres marchés de gros, ceux de Mascara, de Tighennif et de Mohamadia, afin de remonter les tenants et les aboutissants des intermédiaires qui sont à l'origine de l'instabilité des prix, selon les marchands de détail. Ce commerçant n'a pas mâché ses mots pour tirer à boulets rouges sur une économie dépendant des importations. «Il ne faut pas s'attendre à une amélioration du marché national», a-t-il affirmé. Cette déstabilisation du pouvoir d’achat, qui met en difficulté les bourses moyennes, est incombée aux intempéries de ces derniers jours, innocentant probablement totalement certains spéculateurs.

Mais rien ni personne ne peut justifier cette montée des prix qui a touché très particulièrement les fruits et légumes, au point qu’ils sont devenus inabordables, mettant en difficulté la pauvre ménagère qui ne sait plus à quel saint se vouer ni quoi acheter, les prix passant du simple au double. Les fellahs que nous avons rencontrés expliquent cette flambée des prix par le mauvais temps qui sévit et qui, selon eux, empêche la récolte des fruits légumes, et ce en raison des parcelles de terre qui sont embourbées et inondées d’eau ne permettant pas l’accès aux travailleurs chargés de la récolte. Ils nous ont expliqué qu’ils vendent parfois à perte, et c’est pourquoi ils préconisent qu’ils aient une caisse de compensation. Du côté des services du commerce, on nous précise que la demande est supérieure à l’offre, et que les prix dans une économie de marché sont libres, mais les mesures de contrôle sont omniprésentes, nous rassure-t-on. Les prix des fruits et légumes prennent un envol supersonique dépassant toute forme d’entendement, nous diront ces ménages abasourdis de constater amèrement que le kg de pomme de terre a franchi le seuil des 60 DA, pour ne citer que cet aliment très prisé et de large consommation. Rien ne peut expliquer une telle frénésie et, en aucun cas, justifier un tel état de fait, même si les commerçants attribuent la cherté de ces produits de large consommation à ces considérations de frais supplémentaires, comme la location des magasins et lieux de vente dans divers quartiers des villes de la région de Beni Chougrane. La réalité est tout autre puisque, nous dit si Lahcene, commerçant du marche couvert de Mascara, «cette situation est purement spéculative et verse dans la cupidité de certains commerçants partisans du gain facile, et rien ne peut influer sur les prix, et les honnêtes marchands de la mercuriale font tout pour satisfaire leur clientèle en se contentant de faire de petites marges de bénéfice». «Mais jusqu'à quand ?» s’interroge-t-il. Tous les intervenants se contentent de se rejeter la responsabilité dans cette hausse inexpliquée des prix des fruits et légumes, mais le dindon de la farce dans tout cet imbroglio demeure le consommateur qui accepte cette saignée sans crier gare et se serre la ceinture tant qu’il peut, mais, en fin de course, c’est lui et rien que lui, sans conteste, qui supporte cette lourde ardoise, car il est difficile d’expliquer mathématiquement et économiquement parlant cette spirale et cette flambée qui va crescendo, le paramètre du principe de l’offre et de la demande étant complètement hors d’usage dans pareil contexte ; la rareté des produits explique parfois la cherté, et ce n’est guère le cas en ce sens que tous ces produits agricoles en grandes quantités aussi bien dans le circuit du marche du gros que celui du détail. Est-ce un diktat qui ne dit son nom imposé par des mains occultes ou le résultat d’une forme de nonchalance de la part des uns et des autres face à cette situation critique de dérégulation du marché ? Une grande question à laquelle l’on doit trouver les éléments de réponse. Les ménages prennent leur mal en patience pour pouvoir espérer une meilleure issue de cette frénésie qui s'empare du marche des fruits et légumes, même si certains consommateurs nous ont expliqué qu'ils ne veulent en aucun cas tomber dans la psychose et s'alimentent en achetant moins cher et de consommer modérément loin de toute espèce de surconsommation effrénée. Rien ne peut expliquer une telle frénésie, et les dernières intempéries ne peuvent en aucun cas justifier un tel état de fait, même si l’on incombe la cherté des produits de large consommation à ces conditions climatiques.

Le circuit de la production, de la commercialisation et de la distribution et la vente de gros, la spéculation des propriétaires des chambres froides, toutes les hypothèses sont émises pour cerner ce problème qui perdure, en dépit de toutes les mesures prises par les pouvoirs publics pour circonscrire cette flambée et juguler sa propagation à d’autres produits alimentaires de première nécessité. La réalité est tout autre, puisque, nous explique ce cadre de la DSA, les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers jours ne doivent en aucun cas influer sur les prix. Les fellahs de la région de Béni Chougrane, interrogés à ce sujet, nous disent haut et fort que la balle n’est pas dans leur camp puisqu’ils ont du mal à avoir une main-d’œuvre de la terre même en les payant très cher la journée de travail dans le champ pour 4 ou 5 heures de travail et en rapportant en terminant leur travail une vingtaine de kilos de pommes de terre ou autre variété de légumes pour leurs foyers ou à défaut destinés à la revente. Certains vous disent qu’ils ne sont pas maîtres des lieux et du marché en question ; il y a une faille quelque part très difficile à détecter. On a tenté vainement de comprendre pour mieux essayer de situer le pourquoi de la hausse dans sa vraie proportion, tant le marché de fruits et légumes est libre et ne répond qu’à la donne de la profusion pour espérer une baisse sensible des prix pendant cette saison hivernale de grand froid lors de la récolte de produits agricoles de saison. D’ici là, tout peut arriver et les ménages continuent malgré tout à se rendre tous les jours aux marchés pour le besoins de leurs emplettes quotidiennes, faisant fi de tous les aléas et fluctuations du marché. La courbe des prix des fruits et légumes ne fléchit pas, on nous donne un tant soit peu de justifications plausibles de cette augmentation vertigineuse des prix des fruits et légumes. La spéculation des uns et la cupidité des autres nous laissent sans voix malgré la bonne pluviosité de ces derniers jours, la hausse des prix n’a pas raison d’être normalement, le gain facile aidant, le consommateur continue de payer la facture salée et s’en remet à la providence pour des jours meilleurs. Même credo pour les fruits, et notamment les oranges, fruit de saison par excellence et produites à Mohammadia, qui ne dérogent pas à la règle des prix puisque ces agrumes ne sont jamais tombées au-dessous des 140 DA le kg. Cette augmentation qui s’accentue ces derniers jours de la nouvelle année touchant des produits agricoles alimentaires de première nécessité, au grand dam des ménages qui ne savent plus sur quel pied danser ce tango face aux prix affichés après les importantes chutes de neige de et de pluie porteuses d’espoir et d’optimisme, mais la hausse inexpliquée et injustifiée des fruits et légumes due à la grande vague de froid polaire, selon les citoyens interrogés à ce sujet. Après cette embellie, les prix des fruits et légumes seront-ils revus à la baisse ?

A. Ghomchi

----------------/////////////////

Annaba

Une augmentation exagérée

Les marchés des fruits et légumes enregistrent à Annaba, depuis la dernière vague de froid exceptionnelle par sa rudesse, une hausse des prix qui ne laisse pas indifférent, même si la ménagère en est habituée en pareille période de l’année, avec les chutes de pluie qui rendent difficile l’accès aux champs pour y cueillir les récoltes. Annaba ne fait pas exception dans ce cas, Guelma et El-Tarf connaissent également la même tendance, à cause des perturbations des approvisionnements des marchés en fruits et légumes. Une augmentation des prix qui est quelque peu exagérée par rapport à celle des années précédentes en pareille période, mais qui n’a rien à voir avec la loi de finances pour 2017, soutiennent des responsables des directions du commerce et des services agricoles. Un tour d’horizon dans les marchés de la Coquette, celui d’El-Hattab et le marché couvert appellé communément Francis, ceux d’El-Hadjar et d’Aïn Berda, à titre d’exemple, permet de constater que les prix des fruits et légumes connaissent une augmentation. À titre d’exemple, la tomate fraîche, pourtant disponible en quantité et qualité, a pris des ailes, avec 170 DA le kg. La courgette à 120 DA le kg, la pomme de terre à 60 DA le kg, les oignons à 60 DA le kg et les poivrons à 150 DA le kilo (doux et piquant). Détaillants et grossistes se jettent mutuellement la balle, comme d’habitude, se référant à la loi de l’offre et de la demande, pour justifier leurs propos. Tout commence au marché de gros implanté dans la localité de Seroual, commune d’El-Bouni, ouvert quotidiennement à partir du 2 heures, là où les détaillants d’approvisionnent en fruits et légumes en provenance de plusieurs régions du pays. Dans l’enceinte de ce marché, où les conditions de travail ont été quelque peu améliorées, grâce à une opération de réhabilitation, les transactions commerciales vont bon train et les produits agricoles rares sont écoulés au prix fort. Les grossistes profitent de l’absence de certains produits de large consommation, pour augmenter les tarifs, et les détaillants leur emboîtent le pas. Ce qui fait que les prix passent du simple au triple, et parfois plus, mettant le pouvoir d’achat des couches sociales moyennes à rude épreuve. Certains produits de large consommation, tels la pomme de terre, tomate, la carotte et le navet, sont trop chers. Ce qui contraint les faibles revenus à réduire leurs achats de façon à limiter les dépenses et à mieux gérer le budget familial. La hausse des prix n’a pas épargné, par ailleurs, les agrumes, pourtant largement disponibles, comme le font savoir les responsables des services agricoles. Les oranges, toutes variétés confondues et de qualités différentes restent, plus chères, à l’instar des autres fruits telles les pommes. Les intempéries qui ont sévi depuis le début du mois de janvier seraient à l’origine de cette flambée des prix, tentent d’expliquer certains mandataires que nous avons rencontrés au marché de gros des fruits et légumes, citant les coupures des routes et les inondations ayant empêché les agriculteurs de cueillir la récolte de leurs exploitations. D’autres personnes interrogées, à ce propos, pointent un doigt accusateur sur les détaillants, les grossistes des fruits et légumes et les mandataires, ainsi que les dysfonctionnements dans les circuits de distribution et de stockage. Elles estiment dans ce contexte qu’il est nécessaire d’intensifier les opérations de contrôle pour neutraliser les commerçants qui font flamber la mercuriale, mus par le gain rapide. Deux brigades de la direction du commerce sillonnent quotidiennement les marchés des fruits et légumes pour constater de visu l’évolution de la mercuriale et sanctionner, si besoin est, les commerçants qui pratiquent les prix excessifs. En outre, une troisième brigade de contrôle opère uniquement durant le week-end pour s’enquérir de l’état des prix sur les marchés. Nos services interviennent uniquement en cas d’un stockage de la marchandise pour alimenter la spéculation, nous ont déclaré les responsables de la direction du commerce qui considèrent que la hausse des prix des fruits et légumes est due aux mauvaises conditions climatiques.

B. Guetmi