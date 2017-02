Exposition : Le plasticien Mounir Gouri expose Ã  Washington

Le plasticien et photographe algérien Mounir Gouri est programmé à l'exposition collective « Réflexions esquissées sur un conflit inachevé » prévue du 3 au 19 février prochain à la galerie d'art « Al Quds Gallery » à Washington, annonce la galerie sur son site internet. Mounir Gouri partagera les cimaises de « Al Quds Gallery » avec l'artiste franco-marocain Abdelkrim Tajiouti dans de cette exposition organisée par « The Jerusalem Fund For Education And Community Development » (Le fonds Jérusalem pour l'éducation et le développement communautaire). Inaugurée en 2000, « Al Quds Gallery » s'est imposé comme un espace d'exposition d'art contemporain et une vitrine pour les travaux d'artistes palestiniens et ceux issus des pays arabes et musulmans. La galerie fait partie du Fonds Jérusalem, une organisation à but non lucratif fondée en 1977 et qui regroupe également le programme d'éducation « The Palestine Center » et « The Humanitarian Link » (Lien humanitaire), dédié à l'amélioration des conditions de vie des réfugiés palestiniens. Diplômé de l'école des Beaux-arts de sa ville natale d’Annaba, Mounir Gouri, a pris part à plusieurs résidences de création avant d'exposer ses œuvres pour la première fois en 2008 lors d’une rencontre des écoles d’art à Alger. A 32 ans il a déjà participé à un grand nombre d'événements dédiés aux arts plastiques en Algérie, à la foire des arts de Beyrouth (Liban), au Festival des arts numériques en France et en Italie, ou encore à la biennale de l'image en mouvement en Argentine. L'artiste a également exposé ses travaux dans plusieurs galeries d'art en France. APS