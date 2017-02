Le TNA dÃ©voile son programme pour fÃ©vrier : Richesse thÃ©matique

Le théâtre national algérien, Mahieddine-Bachtarzi a dévoilé son programme pour le mois actuel, en consacrant 20 pièces théâtrales au large public, dont celles destinées aux enfants.

Malgré l’état actuel du secteur de la culture et les tendances de spectateurs, le TNA ne manque pas d'enthousiasme et de créativité pour consacrer un programme au profit du public, en organisant des pièces théâtrales dans la soirée et dans la matinée. L’organisme culturel encourage les jeunes et moins jeunes talents à investir la scène. Le théâtre pour enfants est, en effet, très présent au niveau de la programmation du TNA.

Selon le site internet officiel de l’administration du TNA, l’on a fait savoir que le programme qui a commencé déjà par la pièce Ettabbib de l’auteur Wahid Achour et aujourd’hui on programme la pièce intitulée, L’aube Ismail de l’auteur Mohamed Dib et mis en scène par Hadda Djaber au niveau de la salle Hadj Omar à 16 : 00 et 18 : 00, la pièce Ettabib à 18 : 00.

Pour le vendredi, la pièce théâtrale intitulée « des légendes du monde » aura sa place dans le programme de ce mois, inspirée du patrimoine culturel universel et mise en scène par Lydia Larini à 10 : 30, produite par la coopérative culturelle « Larini » et des arts dramatiques-Batna.

Pour le dernier jour du week-end de cette semaine, la pièce théâtrale Safia, réalisée par Ibrahim Chergui, produite par le théâtre national algérien à 18 : 00.

Il est à noter que d’autres pièces théâtrales sont inscrites dans le programme, une moyenne de trois pièces par semaine. Parmi les pièces programmées on trouve Saber, Saber El-Assas, Torchaka ou encore Zalamit.

Hamza Hichem