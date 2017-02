UNFA : Mobiliser toute la sociÃ©tÃ©

La secrétaire générale de l'Union nationale des femmes algériennes (UNFA), Nouria Hafsi, a appelé hier à Alger, les femmes à «contribuer sérieusement» à la mobilisation des différentes catégories de la société pour assurer le succès des prochaines échéances électorales et «ancrer le processus démocratique dans le pays».

Les élections législatives sont une «occasion importante pour l'ancrage de la démocratie», a indiqué Mme Hafsi lors d'une rencontre avec les secrétaires wilayales de l'Union avant de souligner le «rôle capital» de la femme dans les différents domaines, notamment en ce qui concerne la prise de décision. Elle a estimé à ce propos, qu'une participation massive à ces élections sera «une réponse claire à l'adresse de ceux qui tentent de semer le doute autour de l'intégrité et de la transparence des élections», appelant à «saisir cette opportunité afin de contribuer à la préservation de la sécurité et la stabilité du pays et à la réalisation du développement durable». D'autre part, Mme Hafsi a salué la «volonté politique des pouvoirs publics quant à l'organisation d'élections libres et intègres dans le but de promouvoir le processus démocratique et renforcer la sécurité et la stabilité du pays».

A cette occasion, elle a fait part de sa «fierté» à l'issue de l'élection du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, vice-président de l'Union africaine (UA) en reconnaissance par les dirigeants africains, de ses efforts dans la défense de des intérêts du continent et la préservation de sa stabilité.

Evoquant la participation de l'Union aux travaux de la réunion onusienne annuelle sur la promotion des droits de la femme, elle a ajouté que l'Algérie prendra part à l'Assemblée prévue du 13 au 24 mars prochain, pour présenter son expérience en la matière et formuler des propositions constructives qui tiennent compte des spécificités de la société algérienne. (APS)