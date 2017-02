Dans la lucarne : Nos capÃ©s demeurent recherchÃ©s

La CAN, c’est vrai qu’elle se poursuit pour les équipes encore en course. Elle ne se terminera comme on le sait que ce 5 février, avec la finale de cette 31e édition. Globalement, on peut dire qu’elle a été des plus instructives, surtout qu’elle ne s’embarrasse pas de favoris. Dès le départ, on pouvait la considérer comme ouverte, puisque même la « petite » Guinée-Bissau pouvait prétendre au sacre final. Certes, cela n’a pas eu lieu, mais globalement, ce pays a prouvé qu’il pouvait rivaliser avec les meilleurs. Et ce ne sont pas des paroles en l’air. Les Verts n’y figurent pas dans cette CAN, juste après notre match nul (2 à 2) contre le Sénégal. On est rentrés chez nous, notamment pour les joueurs du cru. Les autres, ceux qui évoluent dans les championnats européens, ont rejoint leurs clubs respectifs. C’est un fait assez banal. Avant, c'est-à-dire lors des précédentes éditions, nos capés dès qu’ils retrouvaient l’ambiance de leurs clubs étaient en butte à des ennuis interminables, qui n’en finissaient pas. En un mot, leurs clubs employeurs, pour des raisons qui restent inavouées et presque sans explication, les mettent carrément sur le banc ou on ne les fait pas du tout jouer. Leurs coachs respectifs affirment ouvertement qu’ils ne rentrent pas dans leurs plans tactiques. C’est l’alibi avancé pour ne pas les faire jouer. Cette situation, faut-il le préciser, a été connue par la plupart de nos joueurs professionnels. Cette fois-ci, on est en train de vivre le phénomène inverse, puisque les joueurs de l’EN, qui a été éliminée dès le premier tour, ne sont pas restés longtemps loin de leurs clubs. Par conséquent, leurs employeurs les ont récupérés plus vite qu’ils ne le pensaient, puisque l’Algérie, qui était considérée comme le grand favori de cette CAN qui se déroule au Gabon, est retournée au bercail plus rapidement que prévu. Indirectement, pour les clubs professionnels européens, il s’agit d’une véritable aubaine, puisqu’ils peuvent les utiliser assez vite. On peut même dire —c’est ce qui étonne— que leur cote a augmenté assez visiblement. Ce qui ne peut qu’être bien vu par les fans de l’équipe nationale. D’abord, M’bolhi, qui n’a joué qu’un match contre le Zimbabwe, a été présenté au public et aux médias par son nouveau club, Rennes (Ligue1 française). Les autres jouent normalement avec leurs clubs respectifs. Ghoulam, malgré son erreur d’appréciation contre la Tunisie, est convoité par le Real Madrid qui veut bien une doublure de Marcelo. Guedioura, lui, vient d’opter pour Hull City. Ce n’est que justice. On peut dire qu’un bon vent est en train de souffler sur nos joueurs de l’équipe nationale. Certes, d’une manière générale, le public algérien a été très en colère contre les leurs en raison de leur petite prestation, mais aussi à cause de l’absence de combativité et de

« grinta », aussi bien en défense qu’au niveau du milieu de terrain. En attaque, on peut dire qu’il y avait du répondant étant donné que les nôtres ont pu inscrire cinq buts. Ce qui est assez important. Beaucoup n’ont pas eu cette réussite. Il faut dire que notre défense a quelque peu failli. Néanmoins, on ne doit pas tout mettre sur le dos d’un seul compartiment de jeu. Ce serait très réducteur et, surtout, diluer les responsabilités des uns et des autres. Lorsqu’il y a échec, il faut que l’ensemble du groupe l’assume et ne cherche pas un bouc-émissaire ou un souffre-douleur, comme on l’a fait avec Belkhiter et, avant lui, Belkaroui (match amical contre la Mauritanie). Il faut être juste et ne pas faire dans la dentelle ou la discrimination.

