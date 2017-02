Tennis : Ã‰valuation technique pour les minimes

Dans le cadre d’une évaluation technique et suivi des athlètes, le directeur des équipes nationales à la Fédération Algérienne de Tennis, Mohamed Bouchabou, a programmé un regroupement pour la catégorie des minimes “Garçons et Filles’’, les 3 et 4 Février 2017, au Tennis Club de Bachdjarah, Alger.

Dix-huit joueurs et joueuses prendront part à ce regroupement, à savoir: Aymen Ali Moussa, Mohamed Forkane Lebdi, Islam Kaidi, Amine Yami, Mohamd Said Ounis, Abdelhakim Benosman, Ramzi Zoubir, Ramdani Brahimi et Anis Benamar chez les garçons. Pour les filles, il s’agit de Oumaima Tanache, Meriem Azzoug Ines Missoum, Zohra Tiklout, Bouchra Mebarki, Sara Baitiche, Amina Arnaout, Sara Boularas, Ines Cherif. La FAT ne veut rien laisser au hasard et suit de très près les meilleurs talents de la discipline qui sont issus des clubs, pour leur permettre d’améliorer leur performance.

M.-A. A.