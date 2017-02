Bahlouli sâ€™engage avec Lille

Le Franco-algérien, Farès Bahlouli, s'est engagé avec Lille pour un contrat de trois ans et demi en provenance de Monaco, ont affirmé mardi les deux clubs pensionnaires de la Ligue 1 française de football. Recruté à l'aube de la saison 2015-16 par l'ASM, le joueur de 21 ans n'a jamais réussi à s'imposer en Principauté et reste sur six mois manqués avec le Standard de Liège (Belgique). Outre Luis Campos qui l’avait repéré et recruté en 2015, il retrouve l'international algérien Yassine Benzia avec lequel il a été formé à l’O. Lyon et joué en équipe de France Espoirs (2 sélections).

"Je suis très heureux de rejoindre cette belle équipe de Lille. Je suis content car j’arrive dans un très bon club français, avec un projet ambitieux pour les années à venir. Je m’y retrouve complètement, j’aspire désormais à avoir du temps de jeu pour progresser", a déclaré Bahlouli, qui était courtisé par la sélection algérienne lors du passage de l'entraîneur français, Christian Gourcuff (actuellement à Rennes) à la barre technique des Verts. "J’ai envie de montrer au LOSC que le club a eu raison de me faire confiance. Je veux porter ce maillot et ce club le plus haut possible", a commenté Bahlouli sur le site officiel des Lillois.