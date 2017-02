CRB : Hamia et Draoui convoquÃ©s Tariket au repos

Le Chabab de Belouizdad n’a pas perdu son temps, durant la période du mercato hivernal. L’arrivée à la tête du club du nouveau président, Hadj Mohamed, a provoqué un réel dynamisme au sein de l’équipe toute entière. Il a mis un terme au problème financier en injectant de l’argent dans les caisses du club et en payant les joueurs. Il a aussi permis à l’équipe de se renforcer qualitativement durant le mercato, avec l’arrivée de talentueux joueurs, tels Hamia, attaquant de l’OM et actuel buteur du championnat, Aribi, attaquant montant du CAB, et d’autres joueurs talentueux qui seront certainement d’un apport certain pour la formation de Laâqiba, dirigée par le Marocain Badou Zaki. Ce dernier, qui a bien préparé son team en prévision de la phase retour, où le Chabab compte bousculer les équipes de tête, espère bien entamer la reprise, à l’occasion du déplacement de son équipe à Béchar pour affronter la JS Saoura. Pour ce faire, il a décidé de convoquer le nouveau venu, Hamia, et le milieu de terrain Draoui, qui n’étaient pas certains d’être retenus. La raison est simple, ils viennent tout juste de regagner le pays après leur participation au championnat du monde militaire à Oman. Ils sont donc quelque peu fatigués. Mais Badou Zaki a décidé de les emmener avec l’équipe à Béchar. Pour sa part, Tariket, qui a lui aussi pris part au Mondial militaire, a été laissé au repos, l’entraîneur estimant qu’il ne rentrait pas dans ses plans pour cette rencontre. La nouvelle recrue, le Batnéen Aribi, est pressenti pour faire sa première apparition sous les couleurs bélouizdadies en tant que titulaire face à la Saoura.

Mohamed-Amine Azzouz