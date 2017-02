Ligue 2 (19e journÃ©e) : PAC-USMB tÃªte dâ€™affiche

Cette tête d’affiche de la 19e journée de la Ligue2, entre le PAC (1er 38pts) et l’USMBlida (3e 29pts) sera marquée par l’équilibre des forces, même si, à Dar El Beida, les « Pacistes » ne seront pas une quantité négligeable. Il est certain, et eu égard à la qualité de leur effectif et de leur équipe, qu’ils seront les plus à même pour faire la différence. Toutefois, la folle envie des Blidéens de revenir en Ligue1 le plus rapidement possible fait qu’ils vont sortir le grand jeu pour essayer de ne pas revenir bredouille de ce périlleux déplacement. Ce qui est certain, c’est que cette sortie ne sera pas de tout repos pour les deux protagonistes. Le déplacement des Biskris de Zeghdoud, à Skikda, pour affronter la formation de la JSMS qui est en train de reculer à la 9e place, sera assez difficile. En effet, les Béjaouis d’Ifticen se comportent généralement bien at-home. Qu’en sera-t-il cette fois ? Ce sera la curiosité de cette journée.

Le CABBA de Abdelkrim Bira recevra, demain, dans son fief du 20-Août, une équipe de l’ASMO capable du meilleur comme du pire. Il faut dire qu’avant cette journée, les Bordjis affichent carrément leurs ambitions. Ils vont profiter du fait de s’exhiber à domicile pour se relancer, tout en exploitant la moindre erreur de leurs adversaires. L’ASO Chlef, qui a vraiment décroché, tentera de se ressaisir en accueillant la coriace formation de l’ABS. Cette dernière qui occupe la 6e place avec 25pts n’a pas encore dit son dernier mot. Les Béjaouis, qui restent sur une contre-performance, tenteront de se reprendre en accueillant une équipe du WA Boufarik qui est loin d’être une quantité négligeable. Ce sera un match des plus serrés.

La bonne affaire de cette journée pourrait être l’œuvre des Saïdis qui évolueront devant eux. Ils accueilleront une équipe de l’AS Khroub capable du meilleur comme du pire. L’avantage du terrain aura son importance.

Au stade Zougar-Messaoud d’El Eulma, le MCEE partira favori devant le RC Arba. Toutefois, il ne faut pas se fier au classement actuel des gars de l’Arbaâ, eux qui sont partis l’emporter, à Skikda, devant la JSM Skikda sur le score de 3 à 2. Les gars de l’Arbaâ, le moins que l’on puisse dire, sont décidés à ne pas remplir une simple formalité. Enfin, en évoluant à domicile, le CRB Aïn Fekroun ne va pas laisser cette occasion lui filer entre les doigts, lui qui reçoit le GC Mascara, une équipe qui est en train d’amorcer son redressement.

H. G.

------------////////////////////

Programme :

Demain vendredi à 15h :

MCEE-RCA

CRBAF-GCM

JSMS-USB

JSMB-WAB

CABBA-ASMO

ASO-ABS



Samedi :

MCS-ASK

PAC-USMB