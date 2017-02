Ligue 1 (18e journÃ©e) : PÃ©rilleux dÃ©placement du leader

Cette journée de Ligue 1 se jouera sur trois jours. Elle sera marquée par le déplacement du leader, le MC Alger, à Batna, pour se mesurer, au stade Sefouhi, à une équipe du CAB pas facile à manier chez elle.

La dernière victime fut l’O. Médéa qui s’est fait étriller sur un score net et sans bavures (3 à 0). En accueillant les Mouloudéens, les locaux auront à cœur de prouver leur force devant leur public. Le MCA, par contre, a montré une certaine fragilité dès que l’équipe adverse a adopté le marquage strict et le pressing. Il est clair que Mouassa et son groupe ne viendront pas en victime, mais…

Au stade de Bologhine, l’USM Alger partira avec les faveurs des pronostics en recevant une formation du DRBT loin d’être intraitable hors de ses bases. Après avoir effectué un stage en Tunisie, les poulains de Paul Put viendront avec l’idée de faire le plein et de rester dans les basques du leader. Certes, Hamar, blessé, manquera à l’appel, mais le coach belge de l’USMA possède assez de « doublures » pour composer son équipe. Sauf incident, les Rouge et Noir seront bien lotis pour l’emporter.

Au stade d’El Mohammadia, l’USMH, revigorée par sa victoire au stade 5-Juillet devant le MC Alger, fera tout pour continuer sur sa lancée. Toutefois, il faudra faire attention à cette équipe de la JSK qui veut se reprendre, elle qui se trouve actuellement dans une position peu reluisante, même si elle compte deux matches en moins. Au stade 20-Août de Belouizdad, le NAHD aura face à lui une équipe de la Mekerra dont l’appétit est de plus en plus « féroce », comme le montre sa victoire hors de ses bases (El Mohammadia) devant l’USMH.

Par ailleurs, il faut admettre, cependant, que les gars de Béchar défaits, à Constantine, devant le CSC, par la plus petite des marges, auront à cœur de se ressaisir et revenir tout près des équipes qui jouent les premiers rôles. Ce sera leur principal objectif en recevant le CRB. Apparemment, ils ne veulent pas laisser une telle opportunité leur filer entre les doigts. Il est certain qu’au cours de cette empoignade assez serrée, les Bécharois joueront pour la gagne. Néanmoins, les Belouizdadis, qui ont bien apprécié leur stage marocain, vont essayer de réaliser un bon résultat et retourner au bercail avec quelque chose de probant afin de quitter, ne serait-ce qu’un moment, la « zone des turbulences». Le fait d’avoir joué plusieurs matches amicaux au Maroc ne peut que leur faire du bien. Notons que le CRB compte un match en moins contre le MCO, programmé pour ce 14 février. Gare au vaincu !

H. G.