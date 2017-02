Participation des partis : Satisfaction de taj

Le parti Tajamoue Amal el Jazair (TAJ) a exprimé sa satisfaction quant à l'annonce des partis politiques de leur participation aux prochaines législatives, estimant que cela reflétait la «consécration de l'acte démocratique et de la concurrence électorale intègre au service de l'intérêt suprême du pays».

Dans un communiqué publié hier à l'issue de la réunion de son bureau politique sous la présidence de M. Amar Ghoul , TAJ a salué l'installation de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), appelant tous les acteurs politiques à «soutenir et à faciliter l'action de cette instance». Le parti a valorisé également les «efforts considérables déployés par l'Armée nationale populaire (ANP) et les différents corps de sécurité pour assurer la protection du pays ainsi que la solidarité de l'ANP avec les citoyens, notamment en matière de désenclavement et d'acheminement des aides lors des dernières intempéries». Par ailleurs, le parti TAJ a réitéré son appel au gouvernement pour la «poursuite des efforts en faveur de la préservation des acquis sociaux en vue de protéger le pouvoir d'achat des catégories vulnérables», soulignant la nécessité de poursuivre le processus de facilitation des procédures administratives et de simplification des prestations au citoyen». (APS)