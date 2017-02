Le SG du ministÃ¨re de lâ€™IntÃ©rieur, Hocine Mazouz Ã  El Moudjahid : NeutralitÃ© de lâ€™administration

L’administration sera neutre dans le respect absolu de la loi et les partis qui n’ont pas réuni le taux de 4% au précédentes législatives peuvent participer au prochain scrutin suivant le mode de transcription.

Engagées sous l’égide de son secrétaire général, Hocine Mazouz, le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales vient d’initier une série de rencontres régionales, avec différents responsables de l’administration. «Le seul ordre du jour inscrit à ces rencontres à trait à la préparation humaine et matérielle des prochaines élections législatives» a indiqué M. Mazouz, contacté hier par El Moudjahid. «Après Constantine qui a regroupé la seconde réunion de ces rencontres régionales auxquelles participent les SG des communes, les chefs des daïras, les directeurs de régulation (Drag) ainsi que les SG des wilayas, nous venons à l’instant dont je vous parle (ndlr, hier après-midi) d’achever la 3e rencontre du genre que nous tenons ici à Tlemcen» nous fait savoir le SG du ministère de l’Intérieur qui se trouvait hier dans la capitales des Zianides. Il sera aujourd’hui, l’hôte de la capitale d’Oran qui abritera la 4e réunion régionale avec des responsables de l’Administration occupant les mêmes postes cités plus haut au niveau de la région de l’Oranie.

S’ensuivra une autre réunion similaire dimanche prochain à Djelfa, et ce processus de rencontres avec le SG des communes, des représentants des daïras et les Drag sera couronné par la rencontre d’Alger programmée pour lundi prochain, apprend-on du SG du ministère de l’Intérieur M. Hocine Mazouz.

Il explique aussi que le thème de la préparation humaine et matérielle des prochaines élections législatives retenue pour toutes ces réunions se rapporte, d’une part, à l’objectif d’assurer un assainissement idoine du fichier électoral et, d’autres part, garantir une stricte application de la loi lors du prochains rendez-vous des urnes. «Pour ce qui est du fichier électoral, nous tenons à ce que son assainissement soit accompli suivant l’utilisation des nouvelles technologies dont dispose le ministère de l’Intérieur» explique notre interlocuteur. «Cette méthode est la plus fiable» appuie encore M. Mazouz.

A l’évidence, le même département ministériel est parvenu à consacrer des avancées considérables dans le sillage du processus de modernisation et d’introduction des nouvelles technologies qui mené sous la bienveillance du ministre, Nourredine Bedoui et sur instruction du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika qui y attache un intérêt particulier. Sur un autre volet, et pour revenir a ces rencontres régionales présidées par M. Hocine Mazouz, celle-ci ont également constitué une opportunité pour réaffirmer de nouveau la neutralité de l’Administration durant les prochaines législatives.

«C’est une neutralité qui sera assuré infailliblement dans le respect absolu de la loi» nous dira à ce propos M. Mazouz. Il enchaîne en mettant l’accent sur l’engagement de l’Administration qui ne lésinera sur aucun effort pour assurer le déroulement du prochain scrutin des législatives dans des conditions idoines. Rappelons à ce propos que le ministre Bedoui a eu déjà à assurer solennellement de la transparence qui aura à caractériser les prochaines élections. «Le garant c’est la construction et notre référent n’est autre que la loi» avait aussi appuyé M. Bedoui.

De son côté le SG du ministère de l’Intérieur, affirme pour sa part que s’il y a lieu de parler de spécificité du prochain rendez-vous des urnes, celle-ci réside justement dans les nouveaux textes de loi y compris celui relatif au régime électoral qui consolide dans son contenu l’ancrage du multipartisme toute en protégeant les voix des électeurs. M. Mazouz évoque également à ce chapitre l’article 37 de ladite loi exigeant des partis d’avoir 4% des suffrages exprimés lors des précédentes législatives pur pouvoir participer à celle prévu au courant de ce premier semestre. «Les partis qui n’ont pas réuni ce taux de 4 % peuvent participer suivent le mode de la souscription où il est demandé de réunir 250 signatures pour chacun des sièges à pourvoir» indique en effet, notre interlocuteur.

Karim Aoudia