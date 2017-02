Couverture mÃ©diatique : DisponibilitÃ© du secteur audiovisuel public

Le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelawahab Derbal, a affirmé hier à Alger que la réunion tenue mardi, avec le ministre de la Communication portait sur la concertation autour de la couverture médiatique de la campagne électorale des prochaines législatives.

«La rencontre de concertation a porté sur la disponibilité du secteur audiovisuel public à assurer une couverture médiatique de la campagne électorale des législatives 2017, au regard de l'importance et de la sensibilité de cette échéance électorale», a déclaré M. Derbal à l'APS. La couverture médiatique de la campagne électorale pour les partis concernés «obéira aux mêmes critères adoptés par le passé», a indiqué M. Derbal, précisant que les partis pouvaient assister à l'organisation de cette opération au cours de laquelle il sera procédé à la distribution des plages horaires par tirage au sort». La rencontre a également été une occasion, a-t-il poursuivi, pour «souligner les garde-fous à respecter pendant la campagne électorale, en premier lieu le respect de la loi et des règles d'éthique et de déontologie professionnelle». Le succès des prochaines élections législatives «ne relève pas du seul ressort de la HIISE, mais exige la conjugaison des efforts de tous, y compris les partis, l'Administration et les médias pour en faire une plateforme vers le développement du pays», a-t-il fait remarquer. Après avoir mis en avant «le rôle des candidats et des responsables en charge de la surveillance et de la supervision» à faire aboutir ces échéances électorales, le premier responsable de la HIISE a affirmé que «la réussite de ce rendez-vous est l'affaire de tous», d'où l'impératif «d'y adhérer en toute sérénité, en faisant preuve de responsabilité et de sérieux». Concernant l'action de l'instance mise en place depuis deux semaines, après la nomination de ses membres, l'intervenant a indiqué qu'il sera procédé prochainement «à l'installation de ses permanences» au niveau local, avant la tenue d'une série de rencontres avec «les partis et les médias pour tracer et enrichir son programme d'action». (APS)