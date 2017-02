RÃ¨gles d'origine : Quel impact sur le commerce extÃ©rieur de l'AlgÃ©rie ?

Une nouvelle édition du séminaire sur les règles d'origine, est prévue, le 13 mars prochain, à l'Hôtel Hilton. Une rencontre qui vise à « promouvoir une meilleure compréhension des règles d'origine et des procédures douanières applicables », auprès des exportateurs algériens, hors hydrocarbures, à même de pouvoir profiter des avantages induits de ces règles. Le certificat d'origine établi dans le cadre de ce contexte est un document commercial pouvant être demandé par le client pour s’assurer de l'origine de la marchandise et bénéficier, ainsi, d'avantages tarifaires, ce dernier ne donnant pas droit à un traitement préférentiel. Aujourd’hui, la densité des échanges commerciaux impose, en fait, aux pays de prendre les mesures et dispositions réglementaires nécessaires pour protéger leurs économies. Dans ce sillage, des critères sont définis pour maîtriser les flux commerciaux et préserver les intérêts. Les règles d'origine permettent, dans cette optique, de déterminer l'origine du produit et, de lutter efficacement contre les pratiques frauduleuses. Aussi, la maîtrise de ces mécanismes devient impérative pour les acteurs du commerce extérieur. Le séminaire qui sera organisé par la chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) avec le concours de la direction générale des douanes, revêt, dans ce sens, un intérêt certain, l’Algérie étant liée par des engagements internationaux, notamment dans le cadre de l’UE et de la Gzale. En fait, notre pays a signé des accords de libre-échange comportant des règles communes d’origine applicables aux différents partenaires, à savoir l’accord d’association avec l’Union européenne et l’accord de la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE), d’où l’intérêt pour les opérateurs de maîtriser la notion d’origine et son exploitation dans le cadre de la promotion des exportations algériennes. En effet, les difficultés à contrôler les itinéraires des marchandises importées, leur origine et le pays de provenance, et les risques induits sur l’économie nationale et la santé du consommateur justifient l’existence de règles d’origine, mécanismes permettant de déterminer l’origine du produit importé, et de suivre son parcours. Dans cette optique, la maîtrise de ces instruments devient impérative. Est-il utile de préciser que les règles d’origine sont réparties en deux catégories, à savoir, les règles d’origine préférentielles intervenant dans le cadre de conventions et accords de libre-échange, induisant des exonérations ou des réductions sur les droits de douanes à l’entrée sur le marché, et les règles d’origine non préférentielles dont le recours intervient à des fins statistiques et dans le cas de mise en œuvre des mesures de politiques commerciales, entre autres, les droits anti-dumping, et les contingents tarifaires.

D. Akila