DiabÃ¨te : La prise en charge du malade encore Ã  la traÃ®ne

Nous assistons actuellement à une véritable explosion épidémique du diabète en Algérie après la 4e décade avec une flambée de ses complications au 3e âge. Le Pr Mansour Brouri, de l’EPH d’El Biar qui nous a reçus dans son bureau, nous a expliqué que «la prévalence de la maladie est en augmentation croissante, beaucoup plus rapide que ne le laissaient entrevoir les prévisions. Il est vrai qu’un travail colossal a été fait par ceux qui ont précédé dans la formation et la PEC du D2 et de ses complications, travail que toute l’équipe hospitalo-universitaire sont en train de poursuivre d’arrache-pied». Le Pr Brouri a indiqué que «aujourd’hui les complications aigues qui tuaient précocement nos malades il y’a un peu plus d’une vingtaine d’années comme les comas hyperglycémiques acido-cetosiques, hypoglycémiques, hyper-osmolaires, les cécités précoces et les insuffisances rénales terminales dans le jeune âge sont devenues exceptionnelles.»

Selon lui, les stratégies thérapeutiques purement pharmacologiques actuelles sont insuffisantes pour contrôler la maladie. Il est vrai que de nouvelles molécules sur le marché depuis 8 ans environs, comme les agonistes des récepteurs du GLP1, les inhibiteur des SGLT2 et des DPP4, suscitent actuellement un grand espoir avec les résultats observés dans de nombreuses études sur la morbi-mortalité cardiovasculaire et l’équilibre glycémique. «Nous déplorons le fait que ces molécules ne soient malheureusement pas disponibles en Algérie. Le peu de malades à la cible thérapeutique doit nous inciter, non pas à changer de fusil d’épaule, mais à revoir profondément nos stratégies thérapeutiques.

Tout le monde est convaincu que le mode de vie sédentaire joue un rôle important, et que celui de l’alimentation trop calorique l’est tout autant. Pourtant, en dehors de quelques brefs conseils sur le régime hygiéno-diététique, donnés avec peu de conviction, très peu de place, en fait, lui est accordé», a déclaré le Pr Brouri avant d’ajouter : «Nous jugeons que nous ne pouvons réduire ces deux facteurs de risque, sans l’avoir tenté, pour aller à l’essentiel : le traitement médicamenteux. Erreur grossière et grave, car lorsqu’on y met de la conviction, qu’on entre dans le détail des habitudes alimentaires, de la vie de tous les jours, de la profession exercée et que l’on intègre tout cela dans un accompagnement du patient, de façon à briser le mur de déni qu’érige systématiquement le patient face au soignant, les résultats sont là pour l’attester. Cette démarche nous éviterait l’erreur d’avoir à ne tenir compte que du seuil d’hémoglobine glycosylée (HbA1c) à 8,5%, tel que préconisé par les recommandations de l’ADA-2008, pour initier l’insulinothérapie. De nombreux patients, partant d’HbA1c beaucoup plus élevées, ont pu atteindre leurs objectifs thérapeutiques grâce à cette démarche, sans grande escalade thérapeutique et sans insulinothérapie.



Un programme d’activité physique adapté et personnalisé



C’est autant de situations qui confortent l’approche intégrant certes l’HbA1c mais également la glycémie postprandiale.»

Le professeur a déclaré qu’«on n’insistera jamais assez sur l’intérêt à accorder à d’autres paramètres comme le poids, les glycémies à jeun et postprandiale avant toute escalade. Il faudra aussi penser à intégrer de plus en plus, à notre stratégie de prise en charge, un programme d’activité physique adapté et personnalisé. Cela nous parait impératif.»

Selon lui, une fois toutes ces conditions respectées et contrôlées avec le malade, pour vérifier leur bonne intégration par ce dernier, on pourra considérer qu’une HbA1c élevée correspond à un échec du traitement associé à un «régime» hygiéno-diététique bien suivi.

«L’insulinothérapie est pour beaucoup de diabétiques de type2, une excellente arme thérapeutique, pour peu qu’elle soit utilisée à la bonne posologie avec les ajustements nécessaires au bon équilibre et à l’atteinte des objectifs glycémiques. Les enquêtes menées en Algérie démontrent malheureusement tout le contraire. L’illustration est dans les résultats de l’étude Diab Care Algérie. Malgré une insulinisation de 45% des diabétiques type 2, seuls 18,7% étaient à moins de 7% d’HbA1c, et la moyenne générale de la population étudiée était de 8,5%. Trop d’insuline tue l’insuline. Enfin, aujourd’hui et dans les années à venir, le défi est dans la prévention primaire afin de réduire l’incidence du diabète de type 2, chez les sujets à risque, les facteurs de risque prédictifs étant connus. En effet, la prévalence de cette affection augmente plus vite que prévu et le coût de sa prise en charge encore plus. En l’absence de cette prise de conscience, le coût de la prise en charge de cette maladie et de ses complications sera trop lourd à supporter pour notre économie et le fardeau social encore plus,» explique le Pr Brouri. Il a estimé que «l’installation récente le 22 février 2016, suite au décret de Novembre 2015, signé par le Premier Ministre, du Comité National multisectoriel de lutte intégrée contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles (MNT) est un espoir et une avancée dans la lutte contre ce fléau des MNT, dont le diabète joue un rôle central, avec le souhait que l’on s’attelle le plus vite au démarrage du plan opérationnel prévu dans les jours qui viennent, et que ce programme ne soit pas parasité par les sempiternelles entraves bureaucratiques et la dispersion des efforts.»

Wassila Benhamed