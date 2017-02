RÃ¨glement du conflit syrien : Moscou demande au prÃ©sident Trump de dÃ©terminer sa position

Moscou espère que le président américain Donald Trump déterminera bientôt la position de Washington concernant le règlement de la crise syrienne, a indiqué lundi l'expert russe Vitaly Naoumkine, conseiller de l'envoyé spécial de l'Onu pour la Syrie. "Peut-être que cela va se produire après une réunion du G20 ou après une rencontre avec le président Vladimir Poutine", a déclaré Vitaly Naoumkine à la presse, ajoutant que Donald Trump "a clairement formulé une proposition de coopération non seulement avec la Russie, mais aussi avec tous ceux qui peuvent lutter contre les terroristes". Or, selon Naoumkine, qui est également directeur de l'Institut des Etudes orientales à l'Académie des sciences de Russie, les choses ne sont pas claires pour le moment. "Doit-on comprendre par là que les Etats-Unis seront prêts à coopérer en Syrie avec le régime syrien et l'armée syrienne? C'est là une question sérieuse", a t-il poursuivi. Sur le plan politique, les prochains pourparlers politiques intersyriens auront lieu le 20 février à Genève, sous l'égide des Nations Unies, "sur la base de la résolution 2254 du Conseil de sécurité, des décisions pertinentes du Groupe international d'appui syrien et sur la base du communiqué de Genève du 30 juin 2012", selon Moscou.