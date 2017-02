Lutte contre le terrorisme en Allemagne : Perquisitions et arrestations dans l'ouest

La police allemande a procédé hier à l'aube à une cinquantaine de perquisitions dans la région de Hesse (ouest) et à une arrestation, a annoncé le parquet de Francfort. 54 appartements, locaux ou mosquées ont été perquisitionnés dans plusieurs villes proches de Francfort et un homme suspecté de diriger une cellule locale de l'organisation jihadiste Etat islamiste a été arrêté, a indiqué le parquet dans un communiqué. Ce Tunisien de 36 ans est soupçonné d'avoir recruté et dirigé une cellule de 16 personnes, "un réseau destiné à perpétrer une attaque en Allemagne (...) mais qui a été démantelé à un stade précoce sans qu'une cible particulière ait encore pu être choisie", précise le parquet allemand. Plus de 1.000 policiers ont été mobilisés pour ce coup de filet nocturne, a précisé Peter Beuth, le ministre de l'Intérieur de l'Etat Région de Hesse, qui se félicite du démantèlement d'une cellule qui posait "une menace imminente". Mardi soir, à Berlin, trois personnes âgées de 21, 31 et 45 ans, et soupçonnées d'avoir "projeté de rejoindre des zones de guerre", sans doute la Syrie ou l'Irak, ont été arrêtées, selon un porte-parole de la police locale.