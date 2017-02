Cameroun-Ghana : Des retrouvailles prometteuses

Les Lions Indomptables du Cameroun et les Black Stars du Ghana vont s’affronter, aujourd’hui jeudi 2 février 2017, dans le cadre des demi-finales de la 31è Can. Le Cameroun a dompté le Sénégal aux tirs aux buts (0-0, 5 t.a.b. 4) et le Ghana s’est défait de la Rd Congo (2-1). Sans cesse le football rappelle aux commentateurs souvent grisés par l’euphorie qu’il reste une discipline fantastique où rien n’est certain. Le Sénégal, annoncé comme favori de cette Can a déchanté ce samedi 28 janvier 2017. Et comme en 2002 en Finale (0-0, 8 tirs contre 7), c’est aux tirs au but que les Lions Indomptables du Cameroun terrassent les Lions de la Téranga du Sénégal lors de leur quart de finale. Et c’est son meilleur joueur Sadio Mané qui a vu son tir repoussé par Fabrice Ondoa. Aliou Cissé, qui avait manqué son tir aux buts lors de la finale d’il y a 17 ans n’a pas su prendre sa revanche. Il est resté sur les certitudes qui ont rendu imbattable son équipe depuis les éliminatoires jusqu’à ce samedi dans la fraîcheur de la nuit de Franceville et au-delà de 120 minutes d’un match qu’il a dominé. Rattrapés par leur inefficacité, les Sénégalais ont fait face à une équipe camerounaise qui a fait preuve de beaucoup de concentration, de rigueur et de physique. Si le Sénégal a dominé la première partie de la rencontre, la seconde a été plus équilibrée et les deux équipes ont eu des occasions avec un léger avantage. Les Lions du Cameroun ont réussi à dompter les Lions du Sénégal en bloquant les couloirs, en imposant le combat physique et en se procurant quelques occasions. Les Sénégalais, dans ces conditions, se sont retrouvés incapables de varier leur manière de jouer et à l’issue des 90 minutes plus, les 30 de prolongation, aucune des deux équipes ne parvient à ouvrir le score. Aux tirs au but, Sadio Mané l’attaquant de Liverpool, cinquième tireur sénégalais, voit son tir renvoyé par Fabrice Ondoa (FC Séville) qui se charge ensuite de tirer le dernier tir Camerounais et d’envoyer les Lions Indomptables en demi-finale de la Can Gabonaise (5-4). A cette étape, le Cameroun rencontre le Ghana.



Jordan Ayew (Ghana) s'attend à un match «très disputé»



L'attaquant ghanéen Jordan Ayew a estimé que son équipe aura «fort à faire», jeudi à Franceville face au Cameroun en demi-finales de la coupe d'Afrique des Nations de football (CAN) Gabon-2017 et que la rencontre sera «très disputée». «Il reste encore deux matchs (demi-finale et finale), mais le premier surtout va être très compliqué», a déclaré Ayew qui a confirmé, avec ses coéquipiers, le statut du Ghana comme grand favori pour le sacre continental, en atteignant le dernier carré de cette édition de la CAN. Malgré la rude tâche qui l'attend avec ses camarades, Jordan Ayew a assuré que le groupe «va tout faire pour se qualifier. Si les Lions indomptables sont arrivée là, c'est qu'ils ont de la qualité. Le Cameroun a des joueurs pas très connus, mais qui forment un collectif fantastique et ça va être un match très compliqué», a-t-il averti. Dominés par la Côte d'Ivoire en finale de l'édition 2015 au terme d'une cruelle séance de tirs au but, les Ghanéens sont en mission au Gabon pour revenir avec le sacre. Toujours aussi solides physiquement, les Black stars n'ont fait que monter en puissance, jusqu'au quart de finale rondement mené face à la RD Congo (2-1). Buteurs décisifs, les frères Ayew ont une nouvelle fois prouvé que leur pays pouvait compter sur eux et sont attendus pour réaliser la même chose, si ce n'est plus, jeudi face au Cameroun. «Jusqu'à présent, on a réussi à chaque fois l'essentiel. On est ensemble depuis des années, on a la confiance de l'encadrement donc tout se passe naturellement sur le terrain», a encore dit Jordan Ayew.



Hugo Broos (Cameroun) «a ramené un peu plus de discipline»



Le sélectionneur belge du Cameroun Hugo Broos «a ramené un peu plus de discipline» ont déclaré mardi ses joueurs pour expliquer le bon parcours des «Lions indomptables», en lice pour une place en finale de la CAN-2017, lors de la demi face au Ghana jeudi à Franceville. «Je crois qu'il a ramené un peu plus de discipline. Je ne vais pas dire qu'avant il n'y en avait pas, mais lui, il a beaucoup insisté dessus. Et on sait que dans le foot, quand il y a la discipline, le reste suit», a déclaré l'attaquant Edgar Salli, à l'issue de l'entraînement des «Lions indomptables». «Ce n'est pas un groupe de onze joueurs ou treize joueurs, c'est tout le monde. A l'entraînement, tout le monde se donne à fond. Et chacun essaie de gagner sa place. Et je crois que c'est cette concurrence saine qui permet au groupe de donner ces performances aujourd'hui», a-t-il ajouté. Avec sept joueurs importants, qui devaient initialement intégrer le groupe des 23 des «Lions indomptables» mais qui ont préféré rester en Europe comme Joël Matip (Liverpool) ou Eric Choupo-Moting (Schalke 04), Broos en a profité pour bâtir un groupe homogène et rajeunir l'effectif.

«Moi, je n'avais pas encore joué une minute. Il m'a mis (pour le quart de finale, NDLR) et ça c'est bien passé», a encore appuyé le milieu de terrain Arnaud Djoum. «Tout le monde peut jouer dans l'équipe. En demi-finale, il peut y avoir encore d'autres surprises, mais on est tous prêts et motivés pour cette demi-finale», a-t-il ajouté. Le Cameroun sera opposé au Ghana, tombeur de la RD Congo en quarts de finale (2-1) grâce à deux buts des frères Ayew, n'a plus disputé une finale de CAN depuis la défaite contre l'Égypte en 2008 au Ghana.