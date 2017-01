Karaté, Open de Paris : Médaille de bronze pour Lamia Matoub

La karatéka algérienne, Lamia Matoub (-68 kg), a remporté la médaille de bronze à l'Open de Paris, organisé du 27 au 29 janvier à la salle Pierre de Coubertin de Paris (France), a appris l'APS lundi auprès de la Fédération algérienne de karaté (FAK). L'Algérienne, auteur d'un excellent parcours dans la compétition, a remporté le bronze grâce à sa victoire contre l'Anglaise, Kate Karwacinski (3-0). Les autres algériens engagés dans la compétition ont été éliminés dès les premiers tours, à l'exception de Hacène Guiri qui a atteint le 4e tour et avait tous les moyens de prétendre au bronze, selon l'entourage de la sélection algérienne de karaté. L'Algérie a pris part à la 21e édition de l'Open de Paris avec 12 karatékas dont six dames. Il s'agit de Bouamria Abdelkrim, Cherik Juba, Lardjen Yanis, Hireche Bilel, Guiri Hacene, Boudis Mohamed, Benazzoug Yasmine, Mokdas Randa, Midi Chaima, Matoub Lamia, Djedou Assia et Atif Imane.