Mondial des clubs de volley-ball (messieurs) : La 13e édition en Pologne

La championnat du monde des clubs de volley-ball-2017 messieurs, se déroulera du 11 au 17 décembre en Pologne, avec une nouvelle formule regroupant huit clubs, a annoncé lundi la Fédération internationale de la discipline (FIVB). "Cette 13e édition du championnat du Monde des clubs sera la meilleure jamais organisée. La Pologne a une grande tradition en volley-ball et l'expérience nécessaire pour organiser un évènement de cet envergure", écrit le président de la FIVB, le Brésilien, Ary S. Graça, dans un communiqué publié lundi. La compétition regroupera les huit meilleurs clubs du monde, à savoir les champions continentaux d'Amérique du Sud, d'Europe et d'Asie, auxquels s'ajoutent le champion de Pologne et les champions nationaux des deux meilleures nations au classement FIVB au 31 décembre 2016, plus deux invitations, précise l'instance internationale. À l'issue de la phase de poule, prévue du 11 au 14 décembre, les deux premiers de chaque poule se croiseront en demi-finales, prévues le 15 décembre, alors que la finale se tiendra le 17 décembre. La dernière édition du championnat du monde des clubs de volley-ball messieurs, disputée au Brésil, a vu la victoire du club local Sada Cruzeiro, vainqueur de trois trophées sur les quatre dernières éditions.