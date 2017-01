Dans la lucarne : Entre l’équipe et les « stars »

Cette 31ème édition de la CAN a été, le moins que l’on puisse dire, des plus instructives sur tous les plans ; très serrées d’ailleurs au niveau des résultats techniques puisque les scores « fleuves », comme on les appellent, n’ont pas été très nombreux, hormis peut-être Zimbabwe-Tunisie (4-1). Il faut admettre que les nations du football, qui ont animées ce rendez-vous du Gabon-2017, se sont bien investies sur le plan défensif. On peut dire que globalement ils ont réussi dans leur entreprise, puisque plusieurs matches se sont soldés par des résultats étriqués de 1 but à 0. Il y a même eu le quart de finale entre les Lions de la Téranga et les Lions Indomptables qui sont allés jusqu’aux prolongations. Il y a aussi les favoris. Ces derniers, face à l’adversité insouciante, ont battu en retraite. Ils n’ont pas vraiment compté, même si dans le « carré d’as », étaient présents le Ghana, l’Egypte, le Cameroun et le Burkina Faso. Ce dernier a réussi —comme il est en train de le faire ces derniers temps — à défrayer la chronique. N’a-t-il pas atteint la finale en 2013, perdue contre le Nigéria ? Et en 2014, dans l’ultime match, il a été éliminé aux forceps par l’Algérie, à Tchaker, sur un but de Bougherra. Toujours est-il, d’autres favoris comme l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le pays organisateur, le Gabon, pour ne citer que ceux-là, sont passés à la trappe avant l’heure. Un rééquilibrage des forces est aujourd’hui palpable. Sur le plan offensif, une nette amélioration avec certaines «stars» qui sont en train d’éblouir les stades gabonais. On a vu ce que les frères Ayew ont entrepris pour que le Ghana passe les « mailles du filet » et accède en demi-finale au nez et à la barbe d’une équipe congolaise qui est loin d’être une quantité négligeable. Le penalty a été trop sévère. C’est lui qui a fait la décantation. Salah, le joueur égyptien de la Roma, était derrière le passage des Pharaons et d’y être parmi le quatuor aux dépens d’une très bonne équipe marocaine qui a montré sur le terrain qu’elle était talentueuse. Ce dernier a profité de ce derby pour exhiber sa classe et son punch, notamment le coup franc de la victoire contre l’Ouganda. Face au Maroc, il a été un véritable « poison » pour la défense des Lions de l’Atlas. Toutefois, l’une des facettes du football sur laquelle les spécialistes se penchent est la relation entre la star et le jeu d’équipe. C'est-à-dire qu’avoir au sein de son équipe des stars, serait-il suffisant pour la réussite ? Pour la plupart des techniciens, notamment l’ex-sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, « les individualités ne sont pas suffisantes pour former une équipe ». Il insinue, indirectement, qu’on n’a pas d’équipe jusqu’ici, mais des «individualités». Ce qui ne peut nous mener à la victoire finale. On constate un net recul des Verts depuis leur très bonne prestation au Mondial brésilien. Aujourd’hui, sans nul conteste, elle ne possède que des individualités, dont le ballon d’or africain de l’année 2016, Ryadh Mahrez. D’autres joueurs comme Hanni, Bounedjah, Ghezzal, Medjani, Feghouli, Brahimi… y figurent en bonne place aussi. Néanmoins, on est loin d’avoir une très bonne équipe, complète dans tous ses compartiments de jeu, capables de dompter ses opposants avec la facilité souhaitée par tous. Patrick Neveu, l’ex-entraîneur de Guinée et de Haïti, qu’il vient de quitter, a fait un « éclairage» logique. Il a en effet, affirmé que « l’équipe d’Algérie est trop gentille. Elle laisse l’adversaire jouer à sa guise ». Il a dit autre chose encore plus perspicace. Toutefois, dans le football moderne, comme certains se plaisent à le « ronronner », si vous n’êtes pas agressif pour récupérer la balle, vous êtes plus prés de la défaite que de la victoire. Une équipe doit apprendre non-seulement à défendre en bloc, mais surtout aller au « charbon » sans calculs.

C’est vrai qu’il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer notre échec, mais notre « mollesse » est certainement une vérité que personne ne peut remettre en cause.

Hamid Gharbi