CAN-2018 dames : préparation Jordanie - Algérie : Les 9 et 12 février à Amman

La sélection algérienne de football (dames) disputera deux matchs amicaux face à la Jordanie à Amman, les 9 et 12 février prochain, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel. Les Algériennes s'envoleront pour la Jordanie, le 7 février, pour disputer ces deux rencontres de préparation en vue des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018, prévue au Ghana. Avant le déplacement en Jordanie, l'équipe nationale entamera son stage samedi prochain au Centre technique national de la FAF à Sidi Moussa (Alger).

Liste des joueuses convoquées pour les deux matchs amicaux : Kahina Takenint (AS Sûreté Nationale), Mounia Houhèche (AS Sûreté Nationale), Zineb Kendouci (AS Sûreté Nationale), Nadjet Fedoul (AS Sûreté Nationale), Isma Ouadah (AS Sûreté Nationale), Rayene Brahimi (FC Constantine), Baya Meskari (FC Constantine), Imène Merrouche (FC Constantine), Besma Benlekhlef (FC Constantine), Safia Smaïl (FC Constantine), Wafa Layeb (JF Khroub), Fatima Sekouane (Affak Relizane), Fethia Benkheda (Affak Relizane), Naïma Bouhani-Benziane (Affak Relizane), Keltoum Arbi-Aouda (Affak Relizane), Aïcha Hamidèche (Affak Relizane), Houria Affak (ASE Alger-centre), Fatima Bara (ASE Alger-centre), Laetitia Akli (ASE Alger-centre), Fatima Zohra Beladgham (Intissar Oran), Saïda Aït Mehdi (CFF Akbou) et Loubna Adjaoud (CFF Akbou).