FC Tours : Bennacer prêté 6 mois

Isamel Bennacer ne terminera pas la saison à Arsenal. Le jeune milieu de terrain algérien a choisi de partir en prêt pour le restant de la saison. Destination la France où le jeune lutin, sélectionné par George Leekens pour la CAN-2017, espère gagner du temps de jeu.

Ismael Bennacer et le FC Tours

(Ligue-2/France) sont parvenus, en effet, ce lundi soir à un accord définitif portant sur un prêt jusqu'à la fin de la saison. Arrivé ce lundi à Tours, l'Algérien de 19 ans a conclu un accord pour un prêt de six mois sans option d'achat. Ce qui veut dire qu'il retournera automatiquement à Arsenal en fin de saison.

Barré par la concurrence chez les Guenners, le Fennec ne désespère pas de faire son trou au sein de la team d'Arsenal Wenger, qui a fait d'ailleurs ses éloges récemment dans la presse londonienne. "Ismaël n’est pas un joueur spectaculaire mais il est très efficace. C’est le genre de joueurs qui, une fois que vous le mettez dans l’équipe, vous ne l’enlevez plus ! Il est capable de très bien défendre, c’est un combattant. Un gaucher très efficace qui va vers l’avant. C’est un vrai joueur «box-to-box» , il peut effectuer toutes sortes de tâches… C’est un joueur très prometteur"

Sélectionné pour la CAN-2017, Ismael Bennacer était l'un des trois joueurs les plus jeunes retenus pour le plus gros tournoi africain qu'accueille le Gabon cette année. Il avait remplacé dans la liste des Verts Saphir Taîder, gravement blessé au genou à une semaine du début de la CAN.

Amar Benrabah