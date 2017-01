Equipe nationale : Le coach doit attendre

L’élimination des Verts de la CAN-2017 au Gabon, qui se poursuit avec le déroulement des demi-finales (aujourd’hui : Égypte-Burkina Faso, et demain Ghana-Cameroun), avait suscité une immense déception des amateurs du ballon rond et du peuple algérien.

Personne ne peut le nier. Même les plus pessimistes ne pensaient pas qu’on ne dépasserait pas le premier tour. Il faut admettre qu’on s’attendait à beaucoup mieux de la part de nos capés, mais… Au sein de notre équipe nationale, on a le meilleur joueur africain de l’année 2016, et d’autres joueurs aussi que tous les clubs européens aimeraient bien avoir. Toujours est-il, cette fois-ci, les raisons sont multiples. Chacun va de son analyse. Cependant, il y a un constat, c’est que nous n’avons pas de sélectionneur national après la démission de Leekens et son staff technique. Il est clair que le président de la FAF, Mohamed Raouraoua, en tant que membre de l’exécutif de la CAF, doit rester au Gabon jusqu’à la fin de la CAN dont la finale est fixée au 05 février. De plus, selon certaines information et aussi le communiqué publié par le site officiel de la FAF, le président de la FAF avait affirmé : « Je déclare officiellement aujourd’hui et sur le site officiel de la Fédération algérienne de football que je reste et demeure respectueux des lois de mon pays, des statuts et des règlements de la Fédération Algérienne de Football.»

Le dossier de la dernière CAN-2017 sera examiné par le Bureau fédéral de la FAF dans sa prochaine réunion et sera soumis à la prochaine assemblée générale de la Fédération.

«Dans l’intervalle et en tant que président élu respectueux de ses responsabilités et devoirs, je continuerai à assumer mes responsabilités jusqu’à la prochaine assemblée générale élective ». Voilà qui clarifie la situation des jours à venir. C’est à dire que rien ne sera décidé dans la précipitation, mais qu’il faudra attendre la prochaine réunion du Bureau fédéral, à Sidi Moussa, pour être fixé sur le tenants et aboutissants du prochain coach qui aura l’insigne honneur de conduire notre équipe nationale. Il faut dire que le temps urge, surtout que les éliminatoires de la CAN-2019, prévue au Cameroun, débuteront pour notre sélection nationale au mois de juin prochain contre le Togo. C'est-à-dire qu’on n’a pas suffisamment de temps pour bien préparer la prochaine échéance. De plus, les éliminatoires du mondial 2018 prévu en Russie reprendront avec la

3e journée contre la Zambie (mi-août). On ne peut pas dire que les choses se présentent sous de bons auspices pour nous. Toutefois, après la réunion du Bureau fédéral prévue normalement le 11 février, on sera renseigné sur le coach qui sera choisi pour être à la tête des Verts. Aujourd’hui, les spéculations vont bon train.

Il est temps d’adopter des discussions responsables auxquelles s’associera toute la famille du football pour ne pas commettre les mêmes erreurs, qui aboutissent aux mêmes échecs. Ce que personne ne souhaite par les temps qui courent ! Il faut éviter la précipitation et décider à tête reposée pour être sûr du choix qui sera certainement pris ces prochains jours.

