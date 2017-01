Lutte antiterroriste :L’ANP sur tous les fronts

20 casemates, 23 caches et 3 abris détruits.

La lutte antiterroriste ne connaît pas de répit. L’étau se resserre sérieusement autour des groupes criminels, et les statistiques des forces de l’Armée nationale populaire sont là pour confirmer cette tendance.

À ce propos, un décompte des opérations menées par les différents détachements, lors de ce mois de janvier, un bilan qui n’est pas définitif, révèle l’élimination de 4 «dangereux» terroristes à Laghouat et à Skikda, et l’arrestation de deux autres, ainsi qu’un terroriste à Bordj Badji-Mokhtar (Adrar). En sus, 27 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été appréhendés à Boumerdès, Batna, Sétif, Béjaïa et Tizi Ouzou, et 23 caches et 3 abris pour terroristes ont été détruits à Boumerdès, Bouira et Aïn Defla, sans oublier 20 casemates pour terroristes qui ont été détruites. Par ailleurs, les cadavres de deux terroristes ont été découverts à Aïn Defla et à Tizi Ouzou.

Concernant les saisies d’armes et de munitions, là aussi, les prises sont importantes. Qu’on en juge : 23 pistolets- mitrailleurs de type Kalachnikov, 9 fusils semi-automatiques de type Simonov, 4 fusils mitrailleurs (FMPK), deux mortiers de calibre 60 mm, un lance-roquettes RPG-7, un lance-roquettes RPG-2, un canon SPG-9, deux mitrailleuses de calibre 14,5, trois mitrailleuses de calibre 12,7 mm, deux mitrailleuses de type PKT et 5 fusils à répétition. En outre, l’ANP a récupéré, au cours de ce mois de janvier, quelque 37 bombes de confection artisanale, quatre obus pour mortier, une mine de confection artisanale, un canon de fabrication artisanale, cinq chargeurs garnis, et détruit un canon. On compte également la saisie de deux paires de jumelles, un poste radio, 150 grammes de dynamite et des moyens de détonation.

La dernière opération des forces de l’Armée nationale populaire remonte à lundi. Une cache contenant 52 caisses de munitions et près de 1.450 balles de calibres 23 mm ont été en effet découverts dans l’extrême Sud, à proximité des frontières maliennes, à Bordj Badji Mokhtar (Adrar) plus précisément, tandis qu’à Skikda, un détachement de l’ANP a détruit un atelier de fabrication de bombes artisanales.

Ces belles performances viennent confirmer les coups de butoir que ne cessent de subir les groupes terroristes dans notre pays.

On peut citer à ce sujet le bilan établi pour le mois de décembre de 2016 qui a vu les forces de l’ANP éliminer trois terroristes et l’arrestation de 10 éléments de soutien aux groupes terroristes, ainsi que la destruction de 46 abris casemates.

Selon les statistiques rendues publiques dans le dernier numéro de la revue El Djeich, les détachements de l’Armée nationale populaire ont récupéré, durant le dernier mois de 2016, quelque 36 fusils automatiques de type Kalachnikov, sept fusils-mitrailleurs (FMPK), un fusil à jumelle, trois fusils semi-automatiques, quatre lance-roquettes et deux armes à feu de fabrication artisanale. On compte également 16 canons de confection artisanale, deux bombes de fabrication artisanale, 27 tubes métalliques non préparés et deux grenades qui ont été restituées par les éléments de l'ANP, en plus d'autres divers objets utilisés par les groupes terroristes.

Il convient de rappeler que le bilan final de 2016 des opérations antiterroristes porte sur la neutralisation de 350 terroristes, dont 125 ont été abattus dans les nombreuses opérations de ratissage et la saisie d’importants lots d’armes et de munitions. On citera, à ce propos, 668 Kalachnikovs, 48 fusils-mitrailleurs, 35 fusils semi-automatiques dotés de lunettes de précision, 64 fusils semi-automatiques de type Simonov, ainsi que 792 grenades, 73 canons de fabrication artisanale et des produits chimiques pour fabriquer des explosifs ont été saisis. L’ANP a récupéré aussi 17 roquettes 57 mm hélicoptère, 338 roquettes pour RPG-7, 640 obus de mortier de différents calibres.

