Entretien entre M. Bensalah et l’ambassadeur allemand : Élargir la coopération

Le Président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a examiné, avec l'ambassadeur d'Allemagne à Alger, Michael Zenner, les moyens d'élargir la coopération entre les deux pays, notamment au plan économique. Lors de l'entretien, les deux parties ont abordé «les relations bilatérales privilégiées et les moyens d'élargir la coopération entre les deux pays, notamment au plan économique», a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Par la même occasion, les deux responsables «se sont félicités des mécanismes de concertation et de dialogue», tout en soulignant «l'importance d'asseoir une coopération parlementaire à même de contribuer de manière efficace au rapprochement et à la coopération entre les deux pays amis», a conclu la même source.