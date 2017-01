Forum de coopération Pays arabes - Russie : M. Messahel à Abu Dhabi

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel, présidera la délégation algérienne aux travaux du 4e forum de coopération Pays arabes-Russie, prévu aujourd’hui à Abu Dhabi (Émirats arabes unis), a indiqué hier un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce forum se penchera sur «la promotion et le renforcement de la coopération Pays arabes-Russie, et la coordination des positions entre la Russie et les pays arabes concernant la situation dans le monde arabe, notamment en Libye, Palestine, Syrie, et Irak, ainsi que le renforcement des efforts visant à éradiquer le terrorisme», a ajouté la même source. M. Messahel «aura, en marge des travaux de ce forum, des entretiens avec les ministres chefs de délégations sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun», a conclu le communiqué.