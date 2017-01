L’acuité de certaines résurgences crypto religieuses, d’adeptes drapés derrière de fausses interprétations des enseignements de l’islam, rend nécessaire une unification de la référence religieuse pour éviter l’anarchie dans l’émission des avis juridiques et de réviser les programmes éducatifs religieux dispensés dans les écoles. C’est un impératif qui permet de rester attachés à notre authenticité et à de saines valeurs spirituelles, de sensibiliser et de protéger nos concitoyens et la jeunesse, ciblés en priorité par de nocifs prédicateurs. On est en face d’un problème qui peut empirer si une réaction ferme et raisonnée ne lui est pas administrée. Cette «recrudescence» d’un prosélytisme vénal, d’un sectarisme vont à l’encontre des constantes de la nation. La riposte s’impose d’elle-même. Au-delà du recours à des moyens coercitifs et répressifs pour stopper l’amplitude de ce problème, une formation permanente au profit des imams et des prédicateurs à l’effet de consolider leur expérience est incontournable pour parer aux nuisances et aux méfaits de ces idées pernicieuses, qui font le lit et un terreau fertile pour l’ancrage du terrorisme et de l’extrémisme violent. Ces hommes du culte ont pour obligation de contribuer activement dans la diffusion des principes de paix, de tolérance, de sécurité et de réconciliation, et à enraciner la culture du dialogue et de la concertation que prône un islam du juste milieu. Les leaders religieux, notamment les imams, les prédicateurs et les ulémas ont un rôle important et fondamental dans le processus de protection des jeunes contre ces manifestations de radicalisme. Ils doivent maîtriser les débats religieux, les techniques de l’information et de la communication, et avoir des connaissances approfondies sur les enseignements et les préceptes de l’islam concernant l’interprétation et l’explication des hadiths, la prédominance d’un discours de modération, pratique et scientifique, face à une pensée subversive, par des preuves et des arguments convaincants. Ils sont appelés à promouvoir le message noble de l’islam et à apporter les solutions à même de riposter contre les dérives sectaires. C’est là qu’apparaît leur rôle crucial et essentiel. Les dangers sont réels et ciblés, ce qui exige de surmonter les différends qui accentuent la discorde.

M. Mohamed Aïssa a bien saisi l’envergure des risques encourus, dès lors qu’on tente de s’attaquer à la référence religieuse, qui constitue le ciment de l’unité du peuple algérien. le ministre a affirmé que l’Algérie est bien consciente du plan qui a visé à ébranler l’État en tentant de semer le sectarisme et le confessionnalisme, à l’instar de ce qui est arrivé en Libye, Syrie et Yémen. Dans ce contexte, a-t-il dit, le rôle des zaouïas et des mosquées devient vital, pour la préservation du référent religieux national, qui est le rite malékite, sans pour autant exclure ou excommunier ceux qui appartiennent aux autres rites.

