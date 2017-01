Grand Angle : Le réchauffement russo-américain à l’épreuve

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a mis en garde, hier, les Etats-Unis en leur demandant de ne pas chercher de «prétexte» pour créer de «nouvelles tensions» à propos du programme de missiles balistiques de l'Iran. «Nous espérons que la question du programme défensif de l'Iran (...) ne sera pas utilisé comme un prétexte» par la nouvelle administration américaine pour «provoquer de nouvelles tensions», a déclaré M. Zarif.

M. Zarif n'a ni confirmé ni infirmé qu'un tir de missile aurait été effectué, lundi, par l'Iran comme l'a affirmé Washington, qui a demandé la tenue, hier après-midi, en urgence d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU.

M. Zarif a insisté sur le fait que le programme balistique de l'Iran n'était pas «concerné» par l'accord nucléaire ni par la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui l'a entériné. Les missiles iraniens «ne sont pas conçus pour porter des têtes nucléaires», a-t-il ajouté. Pour Moscou, le tir d'un missile de moyenne portée par Téhéran ne constitue pas une violation de la résolution de l'ONU sur le nucléaire iranien, qui au passage dénonce la réunion en urgence du Conseil de sécurité comme une tentative d'»envenimer la situation». «La résolution 2231 du Conseil de sécurité ne comporte pas d'interdiction pour l'Iran de mener de telles actions», a déclaré à l'agence Interfax le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov.

«Cette résolution ne comporte qu'un appel à l'Iran à ne pas mener de tirs de missiles capables d'être armés d'une tête nucléaire», a-t-il ajouté. «Un appel n'est même pas, en terme de logique pure, semblable à une interdiction. Ce n'est pas la même chose», a poursuivi M. Riabkov, rappelant que l'accord de juillet 2015 soumettait Téhéran à un «contrôle international sévère» de son programme nucléaire. Un dossier qui s’assimile à un véritable teste pour le future des relations entre Moscou et Washington. D’autant que le ton menaçant utilisé par la nouvelle ambassadrice américaine aux Nations unies lors de sa désignation à ce poste ne souffre d’aucune équivoque. Nikki Haley, a, en effet, mis en garde les pays s'opposant aux velléités diplomatiques du président Donald Trump qu'ils pourraient en subir les conséquences. «Pour ceux qui ne nous soutiennent pas : nous notons vos noms» et «nous répondrons en fonction», a-t-elle menacé. Vitaly Churkin, le bouillon représentant permanent de la fédération de Russie auprès de l’Onu, devra étaler son humour légendaire et son grand talent de diplomate pour échapper à la «liste de Halley»…

