Conflit syrien : Sergueï Lavrov prône le dialogue avec les militaires US

Le dialogue professionnel prévu entre militaires russes et américains sur la lutte contre Daech se profile à l’horizon. Moscou s’en réjouit d’avance et croit fort en la formation d’une délégation unique de l’opposition aux négociations sur la Syrie. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov espère atteindre le stade de mise en branle de mesures concrètes de lutte contre l’hydre terroriste.«Je ne sais pas s'il est possible aujourd'hui de réanimer le Centre exécutif conjoint de lutte contre Daech et le Front al-Nosra, mais je suis tout à fait certain que toutes les conditions se trouvent réunies à présent pour une conversation professionnelle et désidéologisée entre les militaires russes et américains en vue d'élaborer des mesures militaires concrètes pour réprimer les terroristes en Syrie», a indiqué le ministre lors d'une conférence de presse.

L’idée remonte à l’année dernières quand les militaires russes et américains avaient convenu de créer «un centre exécutif conjoint pour échanger les renseignements et concerter les cibles des frappes destinées à écraser Daech et le Front al-Nosra sur le territoire syrien». Mais d’autres considérations avaient fait capoter «l’entente» dûment enregistrée : la russophobie de l’administration américaine «au nom de la lutte contre le terrorisme». Sergueï Lavrov a poussé plus loin l’idée de concertation vers la formation d'une seule délégation de l'opposition aux négociations sur la Syrie. Il déclarera en substance : «Nous préférions évidemment que le gouvernement syrien ait un seul partenaire aux négociations, mais ne voyons aucun mal dans la présence de plusieurs partenaires. Si ceux qui sont venus notamment le 27 janvier à Moscou pour discuter des résultats de la rencontre d'Astana sur un règlement en Syrie décident de s'unir, nous ne ferons que saluer une telle décision». Il ajoutera «qu'il y avait encore un autre participant à ce processus politique, à savoir ce groupe qui représentait les détachements de l'opposition armée qui formaient une seule délégation à Astana, de l'avis général, il faut impliquer ce groupe dans le processus politique et ce, d'autant plus que ces personnes ont déjà commencé, à titre préalable, à discuter certaines questions avec la délégation du gouvernement syrien «. Maintenant, c’est aux Américains avec leur nouvelle administration de définir leur stratégie dans le conflit syrien. Nul ne s’avancerait à émettre le moindre pronostic, Donald Trump n’a pas encore dévoilé ses cartes, ni d’ailleurs ses multiples facettes. Wait and see.

Kamel Morsli