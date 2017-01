Désarmement des Farc en Colombie : Dernière marche vers la paix

Les Farc ont achevé hier leur «dernière marche», nom donné par le gouvernement à l'ultime étape du transfert des guérilleros vers les zones où, d'ici six mois, ils devront avoir déposé leurs armes après plus de 50 ans de guerre. «Les Farc marchent vers la paix et une vie sans armes», a écrit le président et prix Nobel de la Paix, Juan Manuel Santos, sur son compte Twitter hier. En bateau ou canoë sur les innombrables rivières qui sillonnent le pays, à pied ou en camion, les guérilleros des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc, marxistes) s'acheminent vers les 26 zones où ils vont remettre leurs armes à l'ONU et préparer leur retour à la vie civile. Le président Santos a admis que la préparation de ces centres de rassemblement relevait du «défi» en raison de leur accès difficile et du manque d'infrastructures dans des régions isolées. Les transferts, effectués en collaboration avec l'ONU et le bureau du Haut commissaire pour la Paix colombien, ont débuté lundi et environ 1.300 des quelque 5.800 combattants des Farc étaient arrivés sur les lieux. Selon le Haut commissaire pour la Paix, Sergio Jaramillo, la totalité des guérilleros seront regroupés «dans les prochains jours» dans ces Zones transitoires de normalisation. Mais la «paix complète» voulue par M. Santos ne sera atteinte qu'une fois signée également avec l'Armée de libération nationale (ELN, guévariste). Des pourparlers officiels doivent être lancés le 7 février à Quito avec cette rébellion inspirée de la révolution cubaine et désormais dernière guérilla active de Colombie.

R. I.