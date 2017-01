Bouclier antimissiles américain en Corée du Sud : Séoul et Washington appuient le déploiement

Le ministre sud-coréen de la Défense Han Min-Koo et son nouvel homologue américain James Mattis ont réitéré hier leur soutien au projet de déploiement cette année d'un bouclier antimissile américain en Corée du Sud. Les deux pays avaient annoncé en 2016, leur intention de déployer dans ce pays d'Asie le système «Thaad» après une série de tests de missiles et deux essais nucléaires de la Corée du Nord. «Le nouveau ministre américain de la Défense et son homologue sud-coréen ont réitéré leur soutien au projet lors d'un entretien téléphonique à quelques jours d'une visite en Asie de M. Mattis», a déclaré le ministère sud-coréen de la Défense dans un communiqué.