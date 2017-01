Fonds d’intervention des Nations Unies : 100 millions de dollars pour les neuf crises les plus négligées dans le monde

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a octroyé 100 millions de dollars tirés du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) des Nations unies pour les neuf crises les plus négligées dans le monde. Cet argent est destiné à aider plus de six millions de personnes dans des crises où les niveaux de vulnérabilité sont alarmants, mais où le financement demeure extrêmement bas. Ces pays incluent le Cameroun, la République populaire démocratique de Corée (RPDC), la Libye, Madagascar, le Mali, le Niger, le Nigeria, la Somalie et l'Ouganda. «Le CERF est une bouée de sauvetage pour les personnes prises dans des crises qui ne font pas les gros titres mais où les besoins sont tout aussi urgents», a déclaré le secrétaire général. «Ce financement est crucial pour que l'ONU et les partenaires puissent continuer à aider les personnes qui ont besoin de notre aide. Je remercie tous les Etats membres et les donateurs qui ont rendu cela possible». Une grande partie des fonds est destinée aux personnes touchées par le déplacement, l'un des défis humanitaires les plus urgents dans le monde d'aujourd'hui où plus de 65 millions de personnes sont déplacées. L'argent du CERF veillera à ce que des millions de personnes qui ont fui la violence et les affrontements liés à Boko Haram au Nigeria, au Niger et au Cameroun, bénéficient de soins de santé, d'une aide alimentaire et d'un abri. En Somalie, en Ouganda et en Libye, le CERF viendra en aide aux personnes déplacées et aux réfugiés des pays voisins. Un soutien urgent sera également offert aux personnes souffrant de malnutrition et d'insécurité alimentaire à Madagascar, au Mali et en RPDC.