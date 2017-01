Jean-Eric Branaa, Spécialiste des USA et maître de conférences à l’université Paris II Assas : « Trump gouvernera comme il a conduit sa campagne »

«Je ne crois pas que Donald Trump ait la moindre limite, tant qu’il est persuadé d’être dans la bonne direction», estime Jean-Eric Branaa, spécialisé des questions relatives à la société et à la politique aux États-Unis, et maître de conférences à l’université Paris II Assas (Sorbonne Universités). Le spécialiste auteur d’Hillary, une présidente des États-Unis, de Qui veut la peau du Parti républicain ?, de l’Incroyable Donald Trump et de nombreux ouvrages sur la société, le droit et la politique américains estime par ailleurs que «cet homme fait exactement ce qu’il a annoncé. C’est du premier degré». Entretien.

Les premières décisions prises par Donald Trump ont suscité une vague de réprobation, tant aux Usa qu’à l’étranger. Pensez-vous qu’il maintiendra ce cap ?

Le grand malentendu avec Donald Trump — et ce, depuis sa déclaration de candidature à l’élection présidentielle — est que la plupart des observateurs ne se contentent pas d’observer : ils interprètent. Or, ce qui fonctionne avec des politiciens que l’on suit depuis des années et qui s’inscrivent dans une logique clairement identifiée, qu’elle soit politique ou partisane, ne fonctionne pas avec le nouveau président des Etats-Unis. Pour comprendre Donald Trump, il ne faut pas lui prêter des intentions et il faut juste écouter ce qu’il dit. Car cet homme fait exactement ce qu’il a annoncé. C’est du premier degré. Il a dénoncé le politiquement correct et les politiciens qui annonce des programmes pour faire autre chose une fois au pouvoir. Son message était donc : je n’ai pas un programme très élaboré mais je ferai tout ce que je vous annonce. Et c’est ce qui se passe.



S’est-il, selon vous, fixé une ligne rouge ?

Je ne crois pas que Donald Trump a la moindre limite, tant qu’il est persuadé d’être dans la bonne direction. Son message a été America First (l’Amérique d’abord) et pas « le monde d’abord ». Une décision comme celle de l’interdiction d’entrée aux réfugiés ou aux ressortissants de sept pays entre dans cette logique. Quelles que soient les réactions que cela peut provoquer, il considère qu’il remplit son contrat. A moyen ou long terme, ses électeurs devraient d’ailleurs être d’accord avec lui, même si c’est la forte colère de ses opposants qui fait les gros titres en ce moment. Toutefois, on remarque aussi que Donald Trump a toujours tenu compte de la dynamique qui se dégage dans le pays : il gouvernera très certainement comme il a conduit sa campagne et, « s’il sent le vent tourner», il y a fort à parier qu’il adaptera sa stratégie.



Quel rôle pour le Congrès et la société civile américaine ?

Le rôle du Congrès est primordial aux Etats-Unis. C’est un pays qui applique strictement les idées que Montesquieu avaient exposées, à savoir un partage des pouvoirs entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire ; par ailleurs, il y a un système de contrôle et de contrepoids entre les différents pouvoirs. Il y a donc bien potentiellement une opposition tant au Congrès que dans les cours de justice. Le problème du Congrès actuellement est que le nouveau Président a le vent en poupe et qu’il bénéficie de la dynamique de son élection et de son début de mandat. Paul Ryan, qui préside la Chambre des députés, a déclaré dans son propre discours d’investiture que « le Congrès a entendu le message des urnes », signifiant par ces propos qu’il n’est pas d’accord sur tout mais qu’il ne s’opposera pas ; du moins pour le moment. La société civile pèsera de façon plus limitée car il semble que Donald Trump a pris le parti de ne pas écouter « la rue » et la colère qui peut se faire entendre. Il a précisé d’emblée dans son discours d’investiture que ses opposants se rendront compte de leur erreur à plus ou moins brève échéance, car il va leur rendre « leur fierté d’être Américain. »



Un juge fédéral a émis un arrêt partiel d’urgence interdisant aux autorités américaines d’expulser les titulaires de visas. Ce premier « défi légal » contre le décret de Trump est-il en mesure de susciter un effet d’entraînement ?

Le juge fédéral de Brooklyn a interprété ce week-end le décret sur les interdictions d’entrée aux Etats-Unis, en précisant que cela ne pouvait pas s’appliquer à ceux qui ont obtenu la carte verte, sauf à faire voter une loi spécifique. C’est une application de ce contre-pouvoir entre les branches (législatif, exécutif et judiciaire) : même si une loi est votée, elle peut toujours être interprétée par un juge dans son application et les détails de celle-ci. A la question de savoir si ce genre de procédure va devenir courante la réponse est oui. C’est en effet le plus souvent par la voie judiciaire que les grandes organisations de la société civile font avancer leur cause. Elles espèrent parvenir ainsi jusqu’à la Cour suprême et imposer une jurisprudence à l’ensemble du pays. C’est une stratégie efficace quand elle fonctionne, mais elle est longue et coûteuse. Par ailleurs, elle n’assure pas la pérennité d’un droit, comme le ferait une loi : c’est d’ailleurs pour cela que l’inquiétude est forte aujourd’hui avec le droit relatif à l’avortement. Car il ne s’agit que d’une décision de justice… qui peut donc être inversée par une autre décision de justice (au niveau de la Cour suprême).



La réaction de l’Iran, qui a décidé d’appliquer la réciprocité, augure-t-elle d’une complexification des relations irano-américaines, après le dégel constaté dans le sillage de l’Accord sur le nucléaire ?

La colère des Iraniens est d’autant plus forte qu’il y a eu une vraie confusion après la signature du décret : alors qu’il avait été annoncé sur place que ces mesures ne touchaient que ceux qui avaient obtenus un visa, que ce soit pour le tourisme, le travail ou pour faire des études, les premiers témoignages ont très vite indiqué que ceux qui avaient une carte verte ne seraient pas épargnés. Or il y a près d’un million de personnes concernées. Sur les réseaux sociaux, des témoignages dramatiques ont fleuri, comme celui de Nazarin Zinouri, une jeune scientifique qui n’a pas pu retourner en Californie où elle vit depuis sept ans après avoir rendu visite à sa famille. Le chef de la diplomatie, Mohammad Javad Zarif, a sévèrement attaqué cette décision en soulignant qu’elle faisait le lit des extrémistes. Le président Hassan Rohani a lui-aussi critiqué cette politique. Plus largement, les Iraniens se disent insultés par une décision qui est tombée très brutalement et a pris tout le monde de court. La colère est donc montée très vite. C’est pour répondre à cette irritation que le Parlement iranien a décidé d’appliquer la réciprocité. Il est certain toutefois que cela ne va pas calmer les tensions entre les deux pays, alors qu’il y avait effectivement eu un vrai dégel ces dernières années.



D’aucuns avaient annoncé avant son entrée en fonction qu’il allait devoir s’adapter à la fonction de Président des USA. Or il semble qu’il soit en train de faire l’inverse. Est-ce une bonne stratégie ?

On a pu noter, en effet, que beaucoup de commentateurs imaginaient que la fonction serait trop lourde pour le milliardaire new-yorkais. Donald Trump est pourtant un homme qui a l’expérience du pouvoir : il a été à la tête d’un grand nombre de sociétés de différents types, il a embauché des milliers de gens, il a imaginé des stratégies d’entreprise, il connaît bien les médias et a lui-même dirigé un show de télé-réalité pendant de longues années : on ne peut pas dire que ce soit un perdreau de l’année et qu’il découvre le monde dans lequel il évolue maintenant. Un homme avec une telle expérience a donc une maîtrise des éléments du pouvoir. Ce qui est nouveau pour lui, c’est de prendre en compte une opposition et la souffrance des gens. C’est peut-être cela qui sera, au final, l’écueil principal. Il a en effet beaucoup promis et l’attente est très forte : tous ces gens attendent maintenant la concrétisation de ses promesses. Il va également devoir les réaliser très vite car, après l’enthousiasme de la campagne et le soutien indéfectible dont il a bénéficié, cela pourrait bien être l’impatience qui s’installera alors chez ses supporters.



A l’ère de la mondialisation, le repli des USA, voulu Donald Trump, est-il réalisable ?

Cette question souligne le fossé qu’il y a entre les opposants et les supporters de Donald Trump : pour les uns, le monde est tellement imbriqué et interdépendant que rien ne peut se faire les uns sans les autres. Pour ceux qui défendent le nouveau locataire de la Maison-Blanche, il s’agit-là d’un effet pervers de la pensée unique et ils expliquent qu’il y a une autre voie qui peut être empruntée et que cela n’entraînera aucun chaos, quoi qu’on en dise. La promesse de Donald Trump est donc effectivement d’évoluer dans un monde qui se désengage d’une collaboration internationale et de privilégier les intérêts des Américains. Il n’y a pas de raison que cela ne marche pas d’un point de vue américain, au vu de la puissance de l’économie du pays et de son poids politique. La question se pose davantage pour les autres nations et pour l’équilibre du monde.



Quelle place pour l’Europe et les autres pays considérés comme alliés traditionnels de Washington sous la présidence Trump ?

Les Européens sont très inquiets car ils se rendent bien compte que le changement de stratégie diplomatique engagé par le nouveau président va à l’encontre de ce qui se faisait jusqu’alors. Le président Hollande a bien pris la mesure du danger et a déjà pris la parole de façon très forte à trois reprises : immédiatement après l’élection de novembre, il a rappelé les enjeux de l’accord signé lors de la Cop21. Début janvier, il a rappelé que les institutions internationales doivent être respectées ; ce week-end il a mis en garde contre le repli sur soi et le rejet des plus déshérités de ce monde. On voit bien toutefois qu’il prêche pour l’instant dans le désert et que sa voix a du mal à porter. Les Américains ont fait le choix d’isoler les partenaires et semblent préférer le jeu de la division : Donald Trump préfère donc limiter ses échanges avec l’Allemagne, ou s’occuper de tisser des liens avec les Anglais, alors même que le Brexit n’est pas encore entré dans les faits.



Une élection présidentielle anticipée est-elle envisageable dans le cas où la contestation interne atteint son paroxysme ?

Beaucoup imagine ce scénario, ce qui démontre par ailleurs à quel point tout le monde se sent démuni face à une telle présidence. En réalité, il n’y aura jamais de présidentielle anticipée car la Constitution américaine a tout prévu pour l’éviter : même si le Président ne peut plus exercer le pouvoir, même en cas de décès, de démission ou de destitution, c’est le vice-président, Mike Pence, qui prendrait alors automatiquement la suite. Dans l’histoire récente, c’est arrivé avec Johnson, qui a remplacé le président Kennedy ou Ford qui a remplacé Nixon. La Constitution prévoit même le remplacement du remplaçant, et des suivants : un ordre de succession est prévu pour 17 autres remplaçant potentiel. Donc aucune chance d’avoir une autre présidentielle avant l’échéance prévue, le 3 novembre 2020.

Entretien réalisé par : Nadia Kerraz