Regard : Facebook notre cher « ami »

C’est magique et spectaculaire cet engouement pour le virtuel, le facebook en particulier. La relation entre l’Algérien et les réseaux sociaux est solide comme du béton armé, voire même inoxydable. On ne résiste pas à ce dernier, twitter et autres merveilles au pouvoir certain, de nos jours, sur nos comportements les plus élémentaires. Se passer des services du maitre incontestable et incontesté, bourré de connaissance et de qualité, est très dur, inimaginable et insoutenable pour les amateurs de la toile. Tous les chemins mènent forcément à notre « ami » génial et unique en son genre, et qui n’a plus de secrets pour nous. Cela va sans dire. Entre Facebook, Twitter, Badoo, nos cœurs balancent, même si beaucoup ont un faible qu’ils ne cachent pas d’ailleurs pour le plus grand réseau social. En fait, entre les utilisateurs et ces canaux de communication plus rapides que l’éclair quant à la diffusion de l’information, c’est une relation « affective », amplifiée de jour en jour. Le nombre de facebookers, pas seulement en Algérie, ne fait que confirmer ce magnétisme qu’exerce cette application qui compte des millions d’adhérents, de par le monde. Il est terrible, sur tous les plans. Les occupations, les loisirs, les affaires d’extrême urgence peuvent attendre, mais certainement pas ces «coups d’oeil» des sites à caractère social qui restent la plaque tournante des jeunes et moins jeunes, des travailleurs et des chômeurs, et même des bambins. La connexion, à gogo, à volonté, sans interruption pour tous, chamboule notre mode de vie. Avec les données mobiles qui font notre joie, on se connecte partout. Les tablettes, les PC et bien entendu, les téléphones se mettent tous en mode du « big » réseau. C’est sans doute l’ère du facebook qui est arrivé, sans grande peine, à s’introduire dans nos vies pour déclasser toutes les autres occupations quotidiennes. Facebook fait et fera toujours parler de lui. On a beau le critiquer, parfois même le maudire pour tout le temps précieux qu’il nous fait perdre, mais prendre son courage à deux mains et le bouder, ne serait-ce qu’une journée, c’est une autre paire de manches, il faut l’admettre.

À plus sur facebook !

Samia D.