Sidi Bel-Abbès : Affluence au Salon national du livre

Le Salon national du livre organisé à Sidi Bel-Abbès enregistre une affluence nombreuse de visiteurs venus découvrir les nouveautés dans le monde des publications, a-t-on constaté.

Les stands de cette exposition, ouverte le week end dernier à la maison de la Culture Kateb-Yacine au centre-ville de Sidi Bel-Abbès, accueille un public varié auquel sont proposés, à des prix compétitifs, des ouvrages dans différentes disciplines dont des dictionnaires, des encyclopédies, des livres pour enfants et autres religieux, de culture générale, de sciences, de Droit, de philosophie, d'art culinaire, de même que des romans et des recueils de poésie.

Les contes pour enfants et les manuels scolaires et pour étudiants sont les plus demandés, a-t-on appris des exposants qui, depuis l’ouverture de ce salon national, s'évertuent à accorder des réductions attirant les visiteurs. Ces derniers estiment que cette manifestation culturelle est une occasion propice pour acquérir des livres à des prix «abordables». Ce Salon national du livre est initié par la direction de la Culture avec la participation de 15 maisons d’édition d’Oran, de Médéa, de Sétif, de Guelma, de Tiaret, de Blida et d'Alger. Cette exposition, qui s'étalera jusqu’au 11 février prochain, vient en réponse à un appel de parents d’élèves et de lecteurs ayant visité l’exposition locale tenue à l’occasion de la manifestation «Lire en fête», a-t-on souligné à la direction de la Culture de Sidi Bel-Abbès. (APS)