Edition d’un recueil de récits Azifet El Mandoline, de Nadia Boukhellat : Projets en perspective

Un recueil de récits Azifet el mandoline (La joueuse de mandoline) de la romancière Nadia Boukhellat vient d'être édité dernièrement, a-t-on appris à Oran de son auteure, également journaliste.

Le recueil comporte huit récits traitant de divers sujets, entre autres, l’émigration, la nostalgie du pays et les soucis de femmes, a-t-elle indiqué. Edité par la maison El Mouaataz, à Amman (Jordanie), cet ouvrage est le deuxième de la romancière Boukhelat dont le premier Une femme en fumée, a décroché le premier prix au festival international des arts, de la culture et des lettres «Hamsa» de 2015 en Egypte, édité par la même maison. Dans la catégorie des petits récits, son œuvre Dem Meriem (sang de Meriem) a remporté aussi la première place au concours littéraire national, organisé lors du 4e colloque national «Choumouaa la tantafi» (Bougies qui ne s’éteignent jamais) par la maison de la culture Zeddour Brahim-Belkacem d’Oran en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya.

Nadia Boukhellat prépare actuellement un roman sur l'histoire d'une femme appelée Lallahoum. A rappeler qu'elle avait publié des essais en poésie et en récits en langues arabe et française dans des quotidiens locaux et nationaux dans les années 80 et 90 du siècle dernier. En outre, elle dispose de plusieurs autres écrits non publiés pour des raisons financières, a-t-elle fait savoir. (APS)