Revendications des étudiants en chirurgie dentaire et en pharmacie : Le ministère de la Santé rassure

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a rassuré hier les étudiants en chirurgie-dentaire et en pharmacie que leurs revendications d'ordre « strictement pédagogiques » seront transmises à « qui de droit » pour leur prise en charge « rapide et efficace ».

« Suite au rassemblement organisé hier devant le siège du ministère par des étudiants en chirurgie-dentaire, la cellule de communication du ministère rappelle qu'en marge de sa visite effectuée à Tizi-Ouzou, lundi 30 janvier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a reçu des délégués des étudiants en chirurgie-dentaire et en pharmacie et les a assurés que « leurs revendications, qui relèvent d'un caractère strictement pédagogique, seront transmises à qui de droit pour leur prise en charge rapide et efficace », a indiqué un communiqué de ce ministère. Concernant la revendication relative au passage de la catégorie 13 à la catégorie 16, le ministre de la Santé a informé, au cours de cette même audience, les délégués des étudiants que l'examen de cette question « demande du temps, car l'opération implique de nombreux intervenants et nécessite une étude approfondie dans le cadre du respect du principe de la cohérence globale régissant les corps particuliers relevant de la Fonction publique», précise la même source. (APS)