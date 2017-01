Couverture des élections législatives : concertation entre MM. Grine et Derbal

«Nous allons œuvrer à la sensibilisation de l’opinion publique.» Ce propos est du président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, qui a mis ainsi en relief l’importance du lien très étroit existant entre la communication et le bon déroulement des prochaines élections législatives.

Peu avant sa séance de travail qui l’a réuni hier, en début d’après-midi, avec le ministre de la Communication, M. Hamid Grine, et en présence des représentants de plusieurs autres départements ministériels, M. Derbal, contacté par El Moudjahid a soutenu que « le ministère de la Communication, comme les autres institutions officielles et départements, sont pour nous de véritables partenaires. Nous comptons sur leur entière collaboration pour mener à bien notre mission

au sien de la HIISE » a-t-il ajouté en substance.

Le responsable a appuyé son propos en mettant l’accent sur le respect absolu de la loi dans l’accomplissement de la mission de l’instance qu’il dirige lors des prochaines législatives. Une mission que l’on pourrait qualifier de difficile, particulièrement dans son volet relatif à l’organisation des interventions des candidats des différents partis en lice dans les médias.

Ceci compte tenu essentiellement de l’engouement manifeste de la majorité des formations politiques ayant déjà annoncé leur participation aux prochaines législatives. L’on comprend mieux de ce fait les propos du président de la HIISE ayant souligné la nécessité d’une collaboration de toutes les parties, pour faire des prochaines législatives une réussite sur tous les plans « au bénéfice de l’intérêt général ».

De ce fait les propos de M. Derbal sont confortés par les déclarations du ministre de la Justice, garde de Sceaux, M. Tayeb Louh, qui a affirmé l'importance du rôle de toutes les parties pour assurer la transparence des prochaines élections à la lumière des garanties juridiques prévues à cet effet par l'Etat.

« L'opération concerne toutes les parties qui doivent s'inscrire dans la démarche visant à assurer l'honnêteté et la transparence des prochaines élections », a précisé M. Louh en marge de l'adoption des projets de loi portant organisation judiciaire et code de procédure pénale. Il a aussi rappelé à cet effet, que « la Constitution et toutes les autres lois offrent des garanties pour faire échec aux tentatives susceptibles de porter atteinte à la crédibilité, à la transparence et la neutralité de l'administration lors de l'opération électorale ».

Par ailleurs, M. Derbal, que nous avons interrogé au sujet de ses attentes de la mobilisation de la corporation de la presse à même de garantir une médiatisation à la hauteur de l’importance que revêtent les législatives, a vite mis l’accent dans sa réponse sur la nécessité de faire valoir une conscience professionnelle. « J’ai confiance en ceux qui ont la conscience riche », a-t-il dit.

En d’autres termes, il souligne ainsi implicitement le devoir d’éthique et de déontologie que la corporation de la presse devrait faire valoir à travers sa mobilisation à l’occasion des prochaines législatives.

Ces attentes du président de la HIISE rejoignent le souhait émis, dimanche dernier, par le ministre de la Communication qui a appelé les médias à faire preuve d’un haut degré de professionnalisme lors de la couverture médiatique du prochain rendez-vous des urnes. « Soyez professionnels, tout simplement », a en effet indiqué M. Grine qui s’exprimait en marge d’une session de formation au profit de la presse qu’a abrité l’Ecole supérieure de journalisme. L’appel de M. Grine sera sans doute entendu et même consacré sur le terrain. Il suffit pour s’en convaincre, de se référer à ses propres déclarations, lui qui avait, maintes fois, souligné une nette amélioration dans le contenu diffusé dans la presse. Un contenu se démarquant de plus en plus de la diffamation, de l’injure et autres atteintes à l’individu et à l’esprit collectif de la société.

En outre, le ministère de la Communication compte tout mettre en œuvre pour une couverture médiatique sereine des prochaines élections. La Haute instance (HIISE) sera opérationnelle quant à elle dès la convocation du corps électoral par décret présidentiel. Une convocation qui est attendue pour les prochains jours, comme stipulé dans la loi organique relative à sa création.

Il est à rappeler que cette instance est dotée de prérogatives avant, pendant et après la tenue du scrutin.

