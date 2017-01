Nouvelles de Sétif, Aéroport du 8-Mai 1945 : Le bon cap

Page animée par Farouk Zoghbi

L’aéroport du 8-Mai 1945, un acquis d’envergure, permet aujourd’hui à toute cette région des hautes plaines sétifiennes, bassin de population de plus de 6 millions d’habitants, avec un fort potentiel d’émigrés, de détenir une place non négligeable sur les réseaux national et international.

Avec un trafic aérien marqué par une progression régulière depuis son inauguration par le Président de la République et toutes les décisions qu’il a prises, pour répondre aux aspirations de la population, avec, entres autres, l’extension de la piste qui est passée de 1.600 à 2.900 mètres aujourd’hui et permet ainsi d’accueillir des gros-porteurs.

Il reste que si cette piste a connu les extensions et travaux de réhabilitation nécessaires, l’aérogare restée pratiquement en l’état en dépit d’évolutions en termes de nombre de voyageurs qui fait que ces espaces se font de plus en plus exigus, notamment en période estivale.

C’est sans doute pour s’enquérir davantage de la situation qui prévaut à ce niveau après l’achèvement récent des travaux de réhabilitation de la piste, que Nacer Maskri, wali de Sétif, accompagné du directeur régional de l’EGSA Constantine, du président de l’APW et des autorités locales, s’est rendu récemment sur les lieux pour y effectuer une visite de travail et d’inspection, et prendre une série de décisions allant dans le sens de la protection des espaces environnants et de l’amélioration de la prestation de service.

Une visite à l’issue de laquelle le chef de l’exécutif de wilaya ne manquera pas de mettre le doigt sur certains aspects liés à la gestion et la prestation offerte à ce niveau. C’est ainsi que des instructions fermes seront données pour activer les travaux de la double clôture extérieure et être ainsi en conformité avec les normes, notamment pour la protection de la piste d’atterrissage.

Il appelle les responsables concernés à procéder à la déviation de l’oued de Khalfoun, comme il est stipulé au niveau de l’étude technique, ne faisant aucune concession pour la prise en charge immédiate de ces éléments sensibles.

En parcourant l’aérogare, le wali appellera les responsables de la direction des transports à agir immédiatement pour la prise en charge du volet inhérent à la climatisation centrale et sa mise au point définitive avec l’entreprise Condor.

L’espace consacré aux urgences ne sera pas sans susciter l’intérêt du premier responsable de cette wilaya qui relèvera la nécessité d’y affecter une ambulance. L’autre contrainte non moins importante, liée au renforcement de l’eau potable au niveau de cette infrastructure qui dispose actuellement d’une bâche à eau de 300 m3, fera dire au wali, le nécessité de réfléchir d’ores et déjà avec les services de la direction des ressources en eau, à la réalisation d’un forage et d’étudier les possibilités d’élargir ce volet important. Autant d’interventions importantes qui ne seront pas être consolidées par des décisions aussi importantes se rapportant également à l’aménagement de l’entrée principale de cet aéroport. Des instructions fermes seront ainsi données au responsables de la direction des transports d’agir avec l’entreprise EMIVAR, en coordination avec la direction de l’aéroport, pour la réalisation de cet aménagement, devenu en effet plus qu’une nécessité avec le temps et les avancées enregistrées en termes de flux de voyageurs.

------------/////////////////

Agriculture

Une saison prometteuse

Les dernières chutes de neige, si elles ont permis, à la grande joie de la population, de lever le spectre du stress hydrique et reléguer les effets d’une sécheresse annoncée au vu de l’insuffisance de précipitations, n’ont pas été sans susciter un profond sentiment de satisfaction chez les nombreux agriculteurs que compte cette région des hautes plaines sétifiennes.

Une wilaya qui a su préserver sa vocation essencielement agricole, en dépit du tissu industriel qui est venu s’y greffer au lendemain de l’indépendance et où chacun des nombreux producteurs ne manque pas de manifester cette joie à travers bien des cérémonies qui tirent leur essence dans la profondeur de nos richesses. Autant d’acquis qui augurent d’une bonne année agricole, dans la mesure où ces neiges sont venues juste après la clôture de la campagne labours-semailles marquée par une réduction de la jachère avec plus de 1.000 hectares. Des apports extraordinaires dans la mesure où ces précipitations bénéfiques pour l’agriculture vont permettre la reconstitution des nappes phréatiques dont l’impact ne sera que positif sur un autre volet non moins important qui est celui des cultures maraîchères. Donc, après l’achèvement de la campagne labours-semailles dans de bonnes conditions, il ne nous reste plus qu’a espérer quelques précipitations durant les mois d’avril et de mai, et attendre, nous l’espérons, une aussi bonne récolte que celle de la dernière campagne, souligne Ali Zerarga, directeur des services agricoles.

Les agriculteurs perçoivent la prochaine récolte sous de bons auspices, au moins ceux qui avaient permis à cette wilaya de réaliser une production de 3.150.000 quintaux, toutes spéculations confondues, et, partant, voir la CCLS engranger, pour la première fois depuis 40 ans, plus de 1 million de quintaux. À ce titre, les mesures incitatives introduites par l’État pour booster ce secteur sont bien perçues par les producteurs, sachant qu’au-delà des autres mesures d’encouragement, le crédit RFIG à été clôturé au terme de la campagne labours-semailles par un montant de 19 milliards de centimes pour les 230 dossiers déposés.

------------/////////////////

Infrastructures routières

La solidarité sur la bonne route

Les efforts consentis par les entreprises privées et publiques dans un secteur aussi lourd que celui des infrastructures de base n’a pas été sans faire réagir avec satisfaction le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjemaâ Talaï, qui a mis à profit sa visite à Sétif pour s’enquérir de visu des projets de routes réalisés dans le cadre de la solidarité, sans contrepartie aucune, et s’entretenir longuement avec les chefs d’entreprise, responsables de bureaux d’études et de laboratoires et les assurer de l’aide de son département ministériel.

Le ministre, accompagné du wali, du président d’APW et des autorités locales, se rendra sur les chantiers de deux grands projets de route dont il appréciera aussi l’impact, mais surtout l’estimation financière qui aura nécessité une enveloppe de 370 milliards de centimes.

Un espace de solidarité citoyenne qui est marqué pour ce secteur, par la réalisation de deux projets. le premier qui consiste à dédoubler la route sur 15 km, pour relier El-Eulma à Hamam Sokhna, en passant par la commune de Bazer Sakhra, et s’ouvrir sur la RN75 en direction de Batna, connaît actuellement un taux d’avancement de 65%. Sa réalisation est assurée par 9 entreprises, dont 3 publiques, aidées en cela par la contribution de bureaux d’études et de laboratoires. Le second projet, qui consiste à relier la localité de Sfiha à la RN5 sur 22 km et traversera les 3 communes de Guedjel, Mezloug et le chef-lieu de la wilaya, constituera dès lors un important périphérique de la ville de Sétif.

Il permettra de réguler le flux important que connaît ce volet sud de la ville et se traduira par une ouverture sur l’autoroute Est-Ouest, le parc industriel et le pôle sportif. 5 entreprises dont 1 publique s’attellent actuellement à la réalisation de ce projet, dont le taux d’avancement est déjà à 40%, pour la première section, de 10 km et 45%, pour la seconde de 12 km.

Autant d’exemples que l’on retrouvera également dans des secteurs aussi importants que ceux de l’éducation ou de la santé.

------------/////////////////

Sous le froid et la neige

245 foyers raccordés au gaz à Lazazga

En ce froid glacial d’un hiver rigoureux, marqué par d’importantes chutes de neige, il est des actions qui revêtent une importance particulière et font chaud au cœur de citoyens qui ont longtemps enduré bien des quotidiens difficiles et que voici vivant dans une atmosphère de rêve accompli.

Dans ce contexte, l’exemple des habitants des villages de Lazazga, dans la commune montagneuse de Tala Ifacene, est révélateur à plus d’un titre, et atteste bien de la joie profonde des habitants de cette contrée, vivant désormais à l’heure du gaz naturel.

Un village parmi tant d’autres que voici raccordé à cette source d’énergie, défiant monts et montagnes au cœur de cette zone montagneuse du nord de la wilaya pour rejoindre ces 245 foyers et traduire ainsi, dans un climat de fête populaire, ce vœu longtemps entretenu.

Un acquis qui, après la couverture des 60 chefs-lieux de commune que compte cette wilaya, s’inscrit dans une dynamique de densification par laquelle de nombreux villages ont été déjà touchés portant même la couverture de certaines communes à 100%, comme à Guenzet et Bouandas, au nord de la wilaya, et que voici allant à la conquête de nombreux autres contrées, à la faveur des programmes initiés par le Président de la République et une contribution non négligeable, appréciable même de l’Assemblée populaire de la wilaya qui dégage chaque année sur son budget entre 30 et 40 milliards de centimes.

Dans une wilaya où le taux de couverture en gaz avoisine aujourd’hui les 95%, le raccordement, mercredi dernier par la Sonelgaz ,de ces 245 foyers, en présence des autorités de la daïra de Maoklane et les responsables de la direction de l’énergie, constitue, à coup sûr, une autre étape de franchie pour aller vers la généralisation de la flamme bleue, partout dans les contrées les plus éloignées et difficiles d’accès.