Clôture du sommet de l’Union Africaine : renforcer l’unité

Réformer l’Union africaine et renforcer la coopération entre les États membres pour une Afrique solidaire et unie, tels sont les principaux engagements pris par les dirigeants africains, à la clôture hier de leur 28e sommet à Addis-Abeba. Les Chefs d’État et de gouvernement de l’UA, qui s’étaient réunis dans la capitale éthiopienne deux jours durant, avec la participation du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, représentant du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, se sont prononcés unanimement pour une Afrique forte et unie.

Ainsi, ce sommet, tenu sur le thème «Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse», a été l’occasion pour les États-membres de réaffirmer leur attachement à la maison Afrique, appelant à la solidarité et à la cohésion entre les États. Ils ont notamment insisté sur la nécessité de renforcer l’organisation africaine et lui donner les moyens d’atteindre ses ambitions afin d’être le porte-voix des populations du continent. Les leaders africain ont, en particulier, souligné l’impérative réforme des institutions de l’Organisation panafricaine, une réforme essentielle qui permettra de faire le bilan de l’UA, héritière de l’Organisation de l’unité africaine (OUA). Autre point inscrit : la transformation du Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) en agence de développement de l’UA. Aussi, le rapport propose le renforcement des compétences du président de la Commission africaine.



Un besoin de vitalité



Ils ont estimé, dans leur majorité, que l’UA a besoin de vitalité et d’un nouveau souffle, afin qu’elle soit au diapason des nouvelles mutations sur la scène internationale et faire face à la mondialisation. Le nouveau président en exercice de l’UA, le Chef d’État guinéen, Alpha Condé, a réaffirmé, dans son discours de clôture, sa disposition à s’engager dans le processus de réforme et à travailler pour sa bonne conduite. Ces réformes, a-t-il dit, s’inscrivent dans la dynamique de renouveau dans lequel le continent s’est engagé afin que l’UA devienne une organisation «solide et efficace», lui permettant de relever les défis en matière de sécurité et de développement. Il a évoqué, à ce propos, la question du financement de l’organisation, en soulignant qu’«on ne peut pas assurer l’indépendance de l’UA sans assurer ses sources et moyens de financement». La révision du fonctionnement de l’Union ne sera que bénéfique pour atteindre les objectifs de développement tracés dans le cadre de l’Agenda 2063 qui s’arrime avec les Objectifs du Développement Durable, a-t-il ajouté.



Le financement, souci majeur



Les Chefs d’État et de gouvernement semblent s’accorder sur la nécessité de trouver des mécanismes de financement internes à l’Afrique. À noter que pour l'exercice 2016-2017, hors opérations de maintien de la paix, le budget de l'Union africaine, qui a été évalué à 707 millions d'euros, repose à 73 % sur l'apport des donateurs étrangers : Union européenne, États-Unis, Chine et Banque mondiale, selon des médias. Afin de résoudre ce problème, l'UA s'est engagée à financer son budget de fonctionnement en utilisant principalement des ressources domestiques, pour qu’elle puisse contrôler ses programmes et ses activités. Pour cela, il a été proposé que chaque État instaure une taxe sur les importations de 0,2%. Selon ses calculs, cette taxe devrait rapporter 1,2 milliard de dollars en 2017. Ce prélèvement permettra de financer le budget opérationnel de l’UA, dont 75% sera consacré au budget du programme, tandis que 25% du budget sera destiné à soutenir les opérations de maintien de la paix, selon un responsable au sein de l’organisation. Cette taxe aidera également à réduire la dépendance vis-à-vis des fonds des partenaires pour la mise en œuvre des programmes continentaux et d’alléger les pressions exercées sur les Trésors nationaux, estime-t-on de même source. Les propositions de Paul Kagamé ont été formellement adoptées par les Chefs d’État et de gouvernement africains, en ouverture du 28e sommet de l’UA, même si certains États membres ont demandé du temps pour évaluer les dispositions du projet, a-t-on indiqué à Addis-Abeba.



Renforcer la coopération et les échanges



Il a été également souligné la nécessité du renforcement de la solidarité collective qui permettra de consolider les capacités des pays africains à sortir leur continent de la pauvreté et de la précarité. Le président en exercice de l’UA a appelé, à ce propos, à faire «sauter toutes les barrières» qui entravent les échanges entre les États et aller vers l’intégration des économies. L’intégration des économies africaines, par la création d’une zone de libre-échange, s’inscrit dans la dynamique du renouveau que les États africains comptent doter le continent, estime-t-on à Addis-Abeba. Dans cette optique, les dirigeants africains ont mis en exergue l’importance d’investir dans la jeunesse considérée comme l’avenir du continent qui compte pas moins de 200 millions de jeunes âgés entre 15 et 24 ans.



Instaurer la sécurité et mettre fin aux conflits



Outre les questions de développement, les pays membres de l’Union africaine ont réaffirmé leur volonté à travailler ensemble pour endiguer les menaces à la sécurité et œuvrer à mettre fin aux conflits qui minent les efforts de développement du continent. Le nouveau président de la Commission de l’UA, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Mahamat Faki, a appelé à ce que le Programme de l’UA «Faire taire les armes d’ici à 2020» cesse d’être un slogan et qu’il doive être mis à niveau en tenant compte du facteur temps, et sa mise en œuvre accélérée. Le président de la Commission s’est dit «profondément engagé pour l'Afrique, pour la paix et le développement dans ce continent». (APS)